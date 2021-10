Lunedì 4 Ottobre 2021, 10:57

LE REAZIONI

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) - Al termine del match del Liguori, l'analisi di un rabbuiato mister Di Donato. «Ho visto un primo tempo brutto e apatico da parte nostra. Non abbiamo mai aggredito alti, subendo al contrario sistematicamente l'iniziativa della Turris. Decisamente un'altra storia invece nella ripresa. Siamo stati aggressivi e propositivi».

LE OCCASIONI

«Abbiamo giocato noi - aggiunge il mister - ma le occasioni che ti capitano devi pur finalizzarle se vuoi recuperare la partita, invece nei primi cinque minuti abbiamo fallito 3-4 clamorose palle gol, che avrebbero potuto indirizzare diversamente il match. Siamo stati comunque bravi ad accorciare su punizione, subendo poi il tris sugli sviluppi di un fallo non fischiato a centrocampo. Abbiamo comunque continuato a giocare e a crederci. La partita è poi virtualmente finita sul rigore parato. Se avessimo fatto gol, chissà, forse le cose avrebbero potuto assumere anche un'altra piega. Invece è finita lì».

La ricetta, adesso, è una soltanto. «Dobbiamo semplicemente rimboccarci le maniche. L'unica medicina è il lavoro. Non ne conosco altre. Questo Latina è molto giovane, quindi può inciampare sulle proprie paure. È fisiologico ed è su questo che dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere perciò bravi a scrollarci di dosso questi timori, giocando liberi da condizionamenti mentali. Peccato, perché abbiamo finora lasciato per strada troppi punti, ma il campionato è ancora lungo».

Il riscatto non può subire ulteriori slittamenti. «Da domenica però dobbiamo necessariamente tornare a far punti. Ora come ora dobbiamo pensare solo a lavorare ma con un obiettivo ben fisso nella mente: domenica prossima è fondamentale per noi, si deve ricominciare a fare punti».

