Domenica 17 Ottobre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina vuole bissare la vittoria ottenuta contro il Picerno e per farlo dovrà superare nel pomeriggio, alle 14.30, la Vibonese. La formazione allenata da Daniele Di Donato è partita ieri pomeriggio destinazione Vibo Valentia per affrontare l'ultima forza del girone C. Gara insidiosa, come sottolineato dallo stesso allenatore nerazzurro nelle conferenza stampa che si è tenuta in mattinata al Francioni: «Incontriamo una formazione che sta vivendo più o meno la situazione in cui siamo trovati noi sette giorni fa. La Vibonese è una squadra che, a dispetto della classifica, ha dei valori, pronta a lottare dal primo all'ultimo minuto con il coltello fra i denti. Non hanno mai vinto e faranno di tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Per questo motivo da parte nostra servirà l'atteggiamento corretto, grande concentrazione e determinazione. In settimana i ragazzi hanno lavorato con l'intensità giusta, sia chi è sceso in campo domenica scorsa, sia chi ha giocato meno o non è proprio entrato. Questo è importante, perché ci permette di crescere, di essere squadra, di rendere sempre più forte e coeso il gruppo. Chiaramente dopo una vittoria si lavora con maggiore entusiasmo, ma a volte il successo può essere anche più difficile da gestire. Sarà fondamentale quindi rimanere sul pezzo, dimostrare di aver capito gli errori commessi in passato per non ripeterli più».

TABÙ DA SFATARE

I nerazzurri vanno a caccia della prima affermazione lontano casa. In trasferta infatti capitan Esposito e compagni hanno conquistato solamente un punto, quello di Avellino alla terza giornata. Non un caso, secondo l'allenatore del Latina: «La nostra è una formazione giovane, molti di questi ragazzi si ritrovano per la prima volta ad affrontare questo campionato, un fattore che è pesato all'inizio della stagione. Di certo in alcune occasioni è stato sbagliato l'approccio alla partita e una squadra come la nostra non può permettersi di calare d'intensità. Quella con la Vibonese è una gara fondamentale per il nostro percorso, dovremo scendere in campo pensando di affrontare il Real Madrid e non l'ultima forza del girone C. Sarà una gara dura, bisognerà farsi trovare pronti curando ogni particolare». Il Latina ha ritrovato i gol dei suoi attaccanti, per i quali Di Donato ha avuto parole di elogio: «Jefferson e Rosseti ci hanno dato equilibrio contro il Picerno, il primo ha garantito grande fisicità, un giocatore di grande esperienza che sa come mettere in difficoltà le difese avversarie. Uno con il curriculum del brasiliano rappresenta sempre una preoccupazione per chi lo marca, così come Rosseti che sta tornando su ottimi livelli. Al 77' dell'ultima partita aveva ancora la forza di strappare e creare situazioni di pericolo. Tutti i giocatori del reparto avanzato stanno crescendo».

L'UNDICI INIZIALE

Difficilmente ci saranno cambiamenti rispetto alla formazione che una settimana fa ha battuto i lucani. In porta quindi Cardinali, linea a quattro difensiva con Ercolano, De Santis, Esposito, Ercolano, centrocampo composto da Teraschi, gran protagonista con il Picerno, Amadio, Barberini e Tessiore, mentre in avanti, a patto di novità dell'ultima ora, sarà confermata la coppia formata da Rosseti e Jefferson. Arbitrerà l'incontro Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Poco più di una ventina i tifosi nerazzurri al seguito della squadra del tecnico Di Donato, mentre chi resterà nel capoluogo avrà la possibilità di vedere l'incontro sul web grazie alla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA