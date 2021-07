Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 10:59

Si terranno questa mattina alle 9 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Latina Scalo i funerali di Fabio Fiorio, il cinquantenne deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lunedì pomeriggio sull'Appia all'altezza di Tor Tre Ponti. L'uomo era in sella al suo maxi scooter e stava effettuando un sorpasso mentre viaggiava in direzione sud, quando all'improvviso si è trovato davanti un camion che procedeva in direzione opposta e che non è riuscito ad evitare, perché non avrebbe fatto in tempo a rientrare.

Lo stesso autista si sarebbe accorto di quel che stava accadendo, quindi avrebbe tentato il tutto per tutto, frenando ed arrivando praticamente fermo all'impatto con la moto. Purtroppo non è bastato e lo schianto è stato comunque violentissimo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i poliziotti della Stradale di Latina, che hanno eseguito i rilievi ed inviato la comunicazione dei fatti in Procura. Nel frattempo, ieri, gli esiti dei test per droga e alcol dell'autista del tir avrebbero restituito un tutto negativo. Resta una comunità in lutto e il dolore della famiglia per una tragedia che ha lasciato Latina Scalo incredula.