28 Maggio 2021

di Elena Ganelli

Sarà interrogato questa mattina, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, Sandro Cuccurullo, medico di Sabaudia arrestato con le accuse di illecita prescrizione di farmaci ad azione stupefacente, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, frode processuale, falso e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'indagine dei Nas denominata No pain'.

La misura cautelare emessa nei confronti del professionista rappresenta la conclusione di un monitoraggio effettuato sulla dispensazione dei farmaci ad uso stupefacente, farmaci che il medico ha prescritto a 222 dei suoi assistiti tutti braccianti di nazionalità indiana per finalità tutt'altro che terapeutiche. Il Depalgos, questo il nome del medicinale, è un oppioide, molto più potente della morfina che di solito viene somministrato a pazienti oncologici all'ultimo stadio mentre in questo caso veniva prescritto ai lavoratori per consentire loro di sopportare turni di lavoro massacranti nei campi e nelle serre dove venivano impiegati. Sono circa un migliaio le prescrizioni mediche a carico del Servizio sanitario nazionale per oltre 1.500 confezioni del farmaco stupefacente che potrebbe avere anche provocato in alcuni casi effetti letali quali l'overdose.

Cuccurullo dovrà quindi spiegare al magistrato le ragioni di un utilizzo così smodato del Depalgos ma nel frattempo, oltre al provvedimento interdittivo della sospensione dal pubblico servizio, per la durata di un anno predisposto dal gip, per lui è scattata anche la sospensione dall'Ordine dei medici della provincia. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio presieduto da Giovanni Righetti nel corso di una riunione convocata d'urgenza proprio alla luce dell'ordinanza notificata all'Ordine. La sospensione da ogni attività di fatto è un passo obbligato al quale seguirà quando ciò sarà possibile la convocazione dell'indagato il cui comportamento sarà valutato anche dalla Commissione di disciplina dell'Ordine dei medici.

Analoga sorte è toccata all'avvocato Luigi Pescuma, accusato in concorso con Cuccurullo per un falso certificato a favore di un uomo 51 anni colpito da un ordine di esecuzione di carcerazione, certificato che attestava falsamente l'esistenza di patologie psichiatriche per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Il commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina Giacomo Mignano, preso atto del provvedimento del gip che ha interdetto il professionista per un anno nel pomeriggio di ieri ha disposto la sospensione dall'Albo professionale forense. Si riunirà invece nei prossimi giorni su iniziativa del presidente Roberto Pennacchio il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti al quale è stata notificata l'ordinanza adottata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Clorinda Camporeale, la farmacista di Sabaudia alla quale viene contestata l'illecita prescrizione di farmaci ad azione stupefacente, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il falso e la truffa ai danni dello Stato.

