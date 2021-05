26 Maggio 2021

CALCIO

La partita da recuperare questo pomeriggio in casa dell'Arzachena, alle ore 15, vale l'ipoteca del secondo posto in classifica per il Latina Calcio 1932. Dopo aver sfatato il tabù Francioni che durava da 3 mesi e aver finalmente battuto una squadra della stessa regione, ora i nerazzurri sono chiamati a sfruttare l'occasione per allungare ulteriormente il passo rispetto alla Vis Artena stesa in casa sabato scorso. Mettersi a più sette a quattro giornate dal termine (più un altro match da recuperare), vorrebbe dire prenotare il piazzamento d'onore dietro al Monterosi a cui manca solo un punto per festeggiare la promozione in serie C. Tra l'altro, proprio domenica prossima è in programma la sfida contro la capolista, una sorta di rivincita specialmente per Scudieri che fu esonerato dopo il match perso all'andata.

LE SCELTE

I pontini sono partiti ieri pomeriggio per la Sardegna senza i difensori Esposito, Orlando e Alessandro. Il primo, out anche con la Vis Artena, si sta riprendendo da una noia muscolare e con ogni probabilità sarà recuperato per la gara con il Monterosi, il secondo dovrò scontare l'ultima delle tre giornate di squalifica rimediate contro l'Afragolese, mentre l'attaccante è ai box per un infortunio. Alonzi difenderà la porta, con Di Emma, Allegra e Giorgini a sorvegliare gli attaccanti della formazione smeraldina, a centrocampo Scudieri potrebbe concedere una maglia da titolare a Garufi, mentre in attacco, oltre al ballottaggio Calabrese-Di Renzo, c'è Sarritzu pronto a prendersi la maglia da titolare come esterno di destra.

I NUMERI

La gara d'andata, con Ciullo in panchina, terminò con un pari deludente, stavolta il Latina vuole prendersi l'intera posta in palio sfruttando al meglio le sue potenzialità in fase offensiva. I nerazzurri hanno peggiorato la loro media gol nel girone di ritorno, ma vantano comunque il miglior attacco del raggruppamento (insieme al Monterosi) con 51 reti all'attivo. Di fronte ci sarà una squadra a cui manca poco per festeggiare la salvezza, visti i sei punti di vantaggio dalla penultima della classe, e che tra le formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere dimostra di saper difendere con più ordine (in tutto sono 39 i gol subiti). Di contro c'è però la grande difficoltà nel trovare la via della rete (sono solo 34 le realizzazioni). Il match odierno sarà arbitrato da Raimondo Borriello di Arezzo, coadiuvato da Mirko Giuseppe Cimarrusti di Novara e Francesco Carbone di Aosta. I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di assistere alla gara in diretta, pagando un ticket, sulla pagina Facebook Arzachena Academy Costa Smeralda'.

FEMMINILE

Si è chiusa con un successo la stagione della Women Latina Calcio 1932. L'undici allenato da Jody Franzè ha superato con il punteggio di 5-2 la Pro Calcio Castel Madama: decisive le reti messe a segno da Naticchioni, Magnanti, Rizzo, Altobelli e Piconi. Un campionato, vinto dalla Lazio C5 Global, chiuso al sesto posto dalle atlete in maglia nerazzurra. Si è conclusa invece con una sonora sconfitta l'annata del Nuovo Latina Lady, caduta 4-1 al cospetto del Grifone Gialloverde.

Davide Mancini

