Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO

Il Latina Calcio 1932 ha festeggiato l'Epifania in campo, con l'allenamento mattutino svolto alla ex Fulgorcavi. I nerazzurri saranno impegnati anche questa mattina, ma al Bartolani di Cisterna, per avvicinarsi nel migliore dei modi al primo match del 2022 in programma domenica 16 al Francioni contro l'Avellino. In questo momento, più che alla formazione irpina, si sta pensando a ricaricare per bene le energie in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia decisamente impegnativa. Mercoledì i nerazzurri hanno sostenuto un test amichevole al Bartolani contro la formazione Primavera terminata con un largo successo per Esposito e compagni. Il vice allenatore Bedetti (vista la momentanea assenza del tecnico Di Donato) ha avuto modo di vedere all'opera quasi tutti gli uomini a disposizione (ne mancavano tre causa covid, più l'infortunato Rosseti e Zini che è in uscita). La squadra sta bene dal punto di vista fisico, è apparsa brillante e pronta a ricominciare l'annata con la qualità e il piglio ammirati nell'ultimo mese e mezzo.

Sta lavorando con il gruppo anche il portiere Alessandro Tonti, primo volto nuovo del mercato invernale. Per l'estremo difensore, ancora non ufficializzato dal club, si tratta di un ritorno nel capoluogo pontino dopo l'esperienza in serie B nell'annata 2016/2017.

Potrebbe non essere l'unica novità, la dirigenza è alla ricerca di un altro paio di profili. C'è da sistemare il centrocampo, con un intermedio di livello e un esterno sinistro in grado di giocarsi il posto con Nicolao. Si acquisterà solo se si troveranno pedine in grado di alzare il tasso di qualità di una squadra che ha dimostrato di essere competitiva anche con la rosa attuale. Intanto domani è prevista un'altra sfida amichevole, un nuovo test per verificare lo stato avanzamento lavori di una formazione che ha tutta l'intenzione di dare seguito agli ultimi risultati positivi. Specie in casa i nerazzurri sono diventati implacabili, anche il Palermo si è dovuto arrendere alla legge del Francioni e adesso l'obiettivo è arrivare velocemente alla salvezza. I 25 punti collezionati sino a questo momento sono un bottino di tutto rispetto, ma da gennaio in poi si vedrà probabilmente un campionato diverso. Tutte le squadre si stanno muovendo sul mercato e solo il tempo dirà chi avrà agito meglio nel tentativo di rinforzare la propria rosa.

SETTORE GIOVANILE

Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di rivedere in campo la Primavera nerazzurra. I ragazzi di mister Cotroneo, primi in classifica nel girone C con 18 punti, saranno di scena il 29 gennaio contro il Pontedera, mentre la formazione femminile, a meno di cambiamenti dell'ultima ora, giocherà dopodomani alle ore 9.30 sul campo del Sora.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA