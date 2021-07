Venerdì 23 Luglio 2021, 05:00

Ancora quattro giorni di attesa per il Latina Calcio 1932, desideroso di scoprire quale sarà la meta del prossimo viaggio. Lo scorso 19 luglio la società nerazzurra ha depositato tutte le garanzie, economiche e non solo, per presentare domanda di ripescaggio in serie C. Uno sforzo notevole quello del club guidato dal presidente Antonio Terracciano e Pino D'Apuzzo, calcolabile intorno al milione di euro. Il Collegio di Garanzia del Coni martedì 27 luglio renderà noti gli esiti dei ricorsi delle società su cui la Covisoc aveva dato parere sfavorevole. Tra queste la Casertana sembra quella più pericolante, ma anche Novara, Carpi, Sambenedettese e Paganese rischiano grosso. Intanto però c'è a registrare la richiesta di ripescaggio dell'FC Messina che vanta una migliore posizione in graduatoria rispetto ai pontini. Il team giallorosso punta a prendere il posto del Gozzano e in tal caso eviterebbe di pagare i 300 mila euro di fondo perduto. In caso non venisse accettata, sarebbe il Latina a risparmiare quella quota.

Dopo aver valutato una serie di profili, in primis quello di Pietro Maiuri, la dirigenza pontina pare aver effettuato la sua scelta. Dovrebbe essere infatti Daniele Di Donato (foto) a guidare i nerazzurri nella stagione 2021/2022. Nato a Giulianova, classe 1977, è stato al timone, nelle ultime due stagioni in serie C, dell'Arezzo e della Vis Pesaro. Dopo una lunga carriera da calciatore, nella quale ha vestito tra le altre le maglie di Torino, Palermo e Ascoli, ha iniziato ad allenare le formazioni giovanili del Modena, per poi passare alla Jesina e all'Arzignano Valchiampo. Nel frattempo il direttore sportivo Di Giuseppe è impegnato a costruire la nuova rosa, con un attenzione particolare a giovani di valore.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA