CALCIO, SERIE DIl Latina Calcio 1932 va a caccia di un successo che manca da più di tre settimane. Esattamente 24 giorni fa i ragazzi di Scudieri superavano l'Afragolese in casa con un netto 3-0 per poi racimolare solamente un punto nelle due trasferte consecutive contro Team Nuova Florida e Vis Artena. Oggi, nel turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di andata, i nerazzurri se la vedranno con il Carbonia, una delle formazioni più in forma del momento. I sardi occupano la quinta posizione a quota 23, ma con due gare in più rispetto ai pontini che fino a questo momento hanno disputato solo 11 incontri. Ancora una volta resterà fermo il Monterosi (e siamo a 5), ennesima occasione per un sorpasso che significherebbe tanto a livello psicologico per tutto l'ambiente nerazzurro. Alla vigilia del match che si disputerà alle 14.30 al Carlo Zoboli' di Carbonia, ha parlato il tecnico del Latina Raffaele Scudieri: «Sappiamo benissimo che questo è un campionato anomalo, in alcune circostanze fermarsi può essere un danno, a volte invece una possibilità per recuperare qualche giocatore indisponibile. Ci attende un match difficile, conosciamo il valore dei nostri avversari, servirà quindi una gara di alto livello per ritornare al successo. Nell'ultima trasferta non siamo stati fortunati negli episodi, ci auguriamo che stavolta possa andare diversamente».Nella sfida odierna il Latina non potrà fare affidamento sul bomber Di Renzo, fermato per due turni dal Giudice Sportivo, sull'esterno Teraschi e sul difensore Orlando, squalificati rispettivamente per tre e una giornata. Non mancano però le buone notizie come ammesso dallo stesso allenatore: «Nel reparto difensivo ci sarà di nuovo posto per Ciccio Esposito - conferma Scudieri -, sarebbe stato a disposizione anche nel caso si fosse giocato il match contro il Monterosi in programma domenica scorsa. Si tratta di un ritorno importante per noi, abbiamo qualche giocatore fuori causa ma chi sarà chiamato a scendere in campo darà il massimo come sempre». La sfida contro il Carbonia sarà arbitrata da Gabriele Sacchi di Macerata, coadiuvato da Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto e Daljit Singh di Macerata.ULTIMO SALUTOI giocatori nerazzurri hanno partecipato ieri ai funerali della piccola Ginevra Tortolano presso la Chiesa di San Tommaso Apostolo in viale di Castel Porziano. Prima della partenza per la Sardegna tutta la squadra si è stretta intorno al proprio compagno Emiliano e alla sua famiglia. Tra i tantissimi presenti anche alcuni ex giocatori del Latina tra cui Tulli, Cafiero e Giacomini, oltre a un gruppo di tifosi che ha fatto volare in cielo dei palloncini raffiguranti il nome della piccola scomparsa domenica notte.Davide Mancini