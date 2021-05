31 Maggio 2021

CALCIO, SERIE D

MONTEROSI (VITERBO) - Il Latina lotta, prova a mettere in difficoltà il Monterosi, ma deve inchinarsi 2-0 alla capolista che dopo un campionato dominato vola per la prima volta, nella giovane storia, in serie C. Bellissimo il gesto finale del tecnico nerazzurro Raffale Scudieri che, mentre impazzava la festa dei viterbesi, è rientrato in campo per stringere la mano e complimentarsi con lo staff tecnico e societario dei viterbesi.

LA PARTITA

La gara è stata combattuta sin dai primi minuti: il Latina non ha regalato nulla ed ha provato fino alla fine a raggiungere quanto meno il pareggio che avrebbe reso meno amaro il pomeriggio. D'Antoni si affida al classico undici con Capodaglio preferito a Borrelli. In attacco al fianco del bomber Sivilla preferito ancora il giovane Caon. Anche Scudieri schiera l'undici base eccezion fatta per Esposito con alcuni rientri importanti rispetto al pareggio di mercoledì ad Arzachena. Calabrese rileva Di Renzo che comincia dalla panchina. Ritmi alti nel primo quarto di gioco con il Monterosi che prova a prendere il pallino con Caon particolarmente pericoloso sulle palle alte. Al 16' ci prova Sivilla dal limite ma trova una deviazione in corner. Al 18'st risponde Sarritzu dalla distanza ma senza la giusta misura. Ancora Latina pericoloso in mischia su un cross di Corsetti ma la difesa del Monterosi riesce a liberare. Minuto 28' locali vicini al gol ancora con Sivilla il cui diagonale sfiora il palo di pochi centimetri. Latina non demorde ed al 37' il tiraccio di Barberini è sporcato in angolo da Salvato. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa pronti via ed il Monterosi passa. Sull'angolo trovato da una girata di Sivilla Piroli è più lesto di tutti a mettere la palla in rete. La reazione del Latina arriva al minuto undici con il tiro a giro di Corsetti che si spegne di poco sul fondo. Ancora pontini pericolosi al 15'st con il tiro potente di Teraschi dalla distanza ma Salvato con i pugni sventa la minaccia. Al 17'st il Monterosi sfiora il colpo del ko con il neo entrato Persichini che da fuori mezzo Latina prima di calciare su Alonzi. Sulla ribattuta Sivilla spara alto. Monterosi ancora vicino al raddoppio con il tirocross di Borrelli che accarezza la base alta della traversa. Latina rimane anche in dieci per il doppio giallo ad Allegra. Al 36'st si guadagna il classico sette in pagella anche Salvato per una parata d'istinto sul colpo di testa ravvicinato di Sarritzu. In contropiede i biancorossi sfiorano la seconda rete con un tiro di Persichini sull'esterno della rete. Il Latina si scopre alla ricerca dell'1-1, dando il fianco al Monterosi: ne approfitta Sowe che in contropiede firma il raddoppio. Al triplice fischio è tripudio per la storica promozione in serie C dei viterbesi, mentre per il Latina rimane la chance dei play off.

IL TABELLINO

Monterosi Fc: Salvato Piroli Petti Costantini Buono Cancellieri Sivilla Montanari (30'st Angeli) Caon (13'st Persichini) Capodaglio (13'st Borrelli) Sivilla (27'st Sowe).

All. D'Antoni

Latina: Alonzi Pompei (27'st Atiagli) Sevieri (30'st Garufi) Teraschi (20'st Mastrone) Corsetti Barberini Di Emma (16'st Orlando) Calabrese (20'st Di Renzo) Allegra Giorgini Sarritzu.

All. Scudieri

Reti: 2'st Piroli, 47'st Sowe

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto

Note Ammoniti Calabrese, Allegra (L), Costantini, Buono (M). Al 34'st espulso Allegra per doppia ammonizione. Recupero 3'- 3'.

Marco Gobattoni

