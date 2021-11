Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Ultimi preparativi per il Latina Calcio 1932 che si appresta a sfidare in trasferta la Virtus Francavilla. L'undici di Daniele Di Donato sosterrà questa mattina la consueta seduta di rifinitura per poi partire destinazione Francavilla Fontana (Puglia), lì dove domani alle ore 17.30 cercherà di conquistare il primo successo lontano da casa. I nerazzurri necessitano di un cambio di passo nelle gare in esterna e la gara con la Virtus può segnare un punto di svolta della stagione, specialmente dopo la vittoria ottenuta con la Fidelis Andria che ha restituito un po' di buonumore a tutto il gruppo capitanato da Ciccio' Esposito. Nelle prossime ore il tecnico del Latina scioglierà le riserve riguardo i giocatori chiamati a sostituire in mezzo al campo gli squalificati Amadio e Barberini, così come chi dovrà posizionarsi al fianco di Jefferson in attacco al posto dell'acciaccato Rosseti. Il centravanti, che in settimana aveva accusato un problema muscolare, sta tentando di recuperare e solo dopo l'ultimo allenamento odierno se ne saprà di più al riguardo. Per il resto tutti a disposizione per la delicata gara che si giocherà allo stadio Nuovarredo Arena'.

OGGI SI COMINCIA

La tredicesima giornata del girone C di serie C inizia nel pomeriggio, con quattro incontri, alcuni dei quali interessano anche ai pontini. Alle 14.30 la Juve Stabia affronterà davanti al proprio pubblico la capolista Bari che, sino a questo momento, ha perso solamente una sfida, proprio con la Virtus Francavilla. Allo stesso orario saranno di scena pure il fanalino di coda Vibonese e il Monopoli. Mezz'ora più tardi il Catania farà visita al Campobasso, mentre è in programma alle 17 il duello tra Avellino e Taranto, con gli irpini a caccia di un successo che possa rilanciarli in classifica. Domani invece spazio a tutte le altre. Oltre all'incontro del Latina, previsto per le 17.30, ci sarà spazio anche per Andria-Palermo e Monterosi-Turris (14.30), Catanzaro-Messina, Foggia-Paganese e Potenza-Picerno, match che si disputeranno in contemporanea con i nerazzurri.

GIOVANILI

Dopo aver osservato un turno di riposo torna in campo la formazione Primavera del Latina attualmente in testa al proprio raggruppamento. La formazione allenata da Cotroneo ha conquistato 10 punti in 4 gare e oggi avrà la possibilità di consolidare il primato nella sfida casalinga con il Siena, ultimo della classe, con appena 1 punto. Il Montevarchi insegue i baby pontini ad una lunghezza di distanza, motivo per il quale sarà necessario non commettere passi falsi alle ore 15 sul campo della ex Fulgorcavi. Domani alle 14 invece scenderà in campo l'Under 17 chiamata a riscattare il brutto ko interno con la Paganese. I nerazzurri se la vedranno con la Turris che ha conquistato 4 punti fino ad ora, due in meno proprio rispetto al Latina. Anche l'Under 15 sarà impegnata a Torre del Greco contro i pari età. Dopo il pari interno con la Paganese, si proverà a conquistare l'intera posta in palio per volare a quota 7 in graduatoria.

Davide Mancini

