Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Per uscire dal momento negativo ci vuole di più. Maggiore intensità, qualità e determinazione, oltre alla capacità di ridurre al minimo gli errori, sempre pagati a caro prezzo dal Latina Calcio 1932. La squadra ha iniziato ieri l'avvicinamento alla gara chiave di domenica prossima al Francioni (ore 17.30) contro il Picerno, scontro diretto assolutamente da non sbagliare. Serve un successo per restituire entusiasmo a tutto l'ambiente e sistemare una classifica che adesso piange. Da una zona di relativa tranquillità, si è passati nel giro di una settimana a due passi dal baratro, per questo diventa fondamentale superare lo scoglio Picerno per poi affrontare le gare future con quella serenità e quella libertà mentale che oggi inevitabilmente mancano.

BARI DA RECORD

E a proposito di graduatoria, non passa di certo inosservato il percorso del Bari capace di vincere cinque delle ultime sei gare. Ad eccezione del pareggio interno con la Paganese alla quinta giornata (oltre a quello dell'esordio in casa del Potenza), l'undici allenato da Mignani si è dimostrato impeccabile realizzando la bellezza di 11 reti, con soli 4 gol al passivo. Il successo di domenica con il Monopoli firmato Scavone vale oro, con i biancorossi sempre più al comando del girone C con 17 punti, a più 4 sulle inseguitrici, tra cui c'è anche la Turris che tre giorni fa si è sbarazzata senza troppi complimenti proprio del Latina. Chi invece ha festeggiato la prima affermazione stagionale è il Monterosi, lo scorso anno vincitrice del girone G di serie D davanti ai nerazzurri. Una vittoria pesante in chiave salvezza che ha di fatto aperto la crisi in casa Avellino. Dopo il ko in terra viterbese, infatti, il club irpino aveva deciso di esonerare il tecnico Braglia (per far posto a Vivarini) salvo poi fare dietrofront. I biancoverdi al momento sono tra le grandi deluse del raggruppamento, visto anche il distacco siderale dalla vetta della classifica (9 punti). Al momento sono solamente due le formazioni che non hanno provato il sapore dolce del successo, parliamo del Potenza e della Vibonese, quest'ultimo avversario del Latina domenica 17 ottobre, altra sfida cruciale per il percorso in campionato.

GIOVANILI

La prima squadra non sta passando un gran periodo, discorso diverso invece per la Primavera nerazzurra che, dopo aver battuto nettamente il Campobasso all'esordio, ha concesso il bis in trasferta con il Monterosi (3-2). Cipriani ha aperto i giochi al 36' per gli ospiti, ma dopo due minuti Sola è riuscito a pareggiare i conti. Ad inizio ripresa Cardosi ha ribaltato completamente la situazione, senza però demotivare il Latina abile nel pareggiare e poi vincere l'incontro nel finale grazie alla doppietta di Racaniello. Niente da fare ancora una volta sia per per l'Under 17 di mister Battista che per l'Under 15 allenata da Ferullo. Entrambe le squadre pontine si sono arrese in casa contro i pari età del Foggia.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA