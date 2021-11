Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

BARI A testa alta, forse con un pò di rammarico. Il Latina mette paura alla capolista disputando una grande prestazione in casa dei pugliesi che negli ultimi minuti, ed in vantaggio di una sola rete, hanno sofferto le iniziative dei neroazzurri che hanno cercato in tutti i modi di trovare il gol del pari. Classifica decisamente annullata nell'ultima mezz'ora di gioco con Amadio e soci che hanno tenuto per lunghi tratti il pallino del gioco. Un Latina, insomma, che ha fatto davvero una bella figura in casa di una squadra che ha nel suo organico gente di categoria superiore. Nonostante la sconfitta mister Di Donato può essere soddisfatto dei suoi per quanto di buono prodotto al San Nicola di Bari.

LA CRONACA

Si parte subito con la capolista che sembra voler fare un sol boccone di Di Livio e soci. Ma ben presto i biancorossi di casa si rendono conto di avere di fronte una squadra compatta che occupa tutte le zone del campo con molta determinazione. Il Latina non lascia spazio ai galletti pugliesi che non riescono a trovare spazi per affondare. Anzi sono gli ospiti al 21' con Di Livio che sale palla al piede e serve sulla destra Carletti: l'attaccante arriva sul fondo, rientra e appoggia per Ercolano che batte a rete ma non inquadra lo specchio di poco. La risposta dei pugliesi poco dopo: corre il 25' con Maita che si porta la palla sul destro e calcia, il bravo Cardinali con un braccio riesce ad alzare il pallone in angolo. Il Latina cerca di sorprendere la squadra di mister Mignani ancora con Di Livio, ma la difesa di casa si salva con affanno. Gol sbagliato, rete subita. Il Bari passa in vantaggio al 31': Botta avvia l'azione servendo Paponi sulla sinistra in area di rigore, l'attaccante alza la testa e serve il compagno di reparto Antenucci appostato all'altezza del dischetto, destro facile a porta sguarnita per il momentaneo vantaggio. Ma il latina non si scompone e prova subito a reagire. Al 40' Tessiore va al tiro con un destro potente deviato in angolo da Frattali che salva la sua porta. Nel finale di tempo ancora un'occasione per parte, ma le difese non lasciano spazi agli attaccanti.

LA RIPRESA

Nella ripresa il Bari cerca il raddoppio, ma è il Latina a pareggiare con merito. Carletti serve Di Livio sulla sinistra, diagonale mancino del centrocampista che batte Frattali per il pari. Il Bari cerca il raddoppio e lo trova poco dopo. Sugli sviluppi di un angolo, dopo aver saltato un paio di avversari Botta si porta il pallone sul sinistro e crossa dall'interno dell'area pescando Paponi appostato sul secondo palo e pronto all'appuntamento con la rete del vataggio. La partita si anima e il Latina va vicino al 2-2 al 61': Amadio dalle retrovie pesca Carletti che vince il duello aereo con Terranova e va al tiro trovando un riflesso decisivo di Frattali, la difesa biancorossa poi allontana. La squadra di Di Donato continua a tenere il pallino del gioco, il Bari si difende e rischia più volte la capitolazione. Il Latina è padrone del campo, ma all'89' arriva il tris dei baresi: Maita ruba un pallone sulla trequarti avversaria e apre coi giri giusti per l'accorrente Marras che controlla e la piazza col sinistro per il 3-1. Domenica prossima la gara sul campo amico con il Catania. E adesso per i ragazzi di Di Donato inizierà un periodo di gare importanti in cui sarà vietato sbagliare.

Antonio Villani

© RIPRODUZIONE RISERVATA