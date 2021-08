Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

Comincia con una sconfitta la stagione del Latina. I pontini non accolta la richiesta di rinvio del match escono sconfitti dal Liguori di Torre del Greco e salutano la Coppa Italia. Avanza al secondo turno la Turris, grazie ad una prodezza in acrobazia dell'ex Matelica Vito Leonetti, a segno nella prima frazione. Gara dal doppio volto: nel primo tempo è la Turris a mantenere il pallino del gioco, trovando il meritato vantaggio, mentre nella ripresa sono i pontini a provarci con maggiore intensità, trascinati prima da Di Livio e poi da Sene.

La gara Mister Di Donato propone un iniziale 4-4-2, di contro il 3-4-3 corallino. I ritmi stentano a decollare ma è la Turris a mantenere costantemente l'iniziativa, costringendo i nerazzurri ad arretrare progressivamente. La prima, ghiotta occasione da gol la confezionano proprio i padroni di casa, con la complicità della retroguardia pontina, imprecisa in fase di costruzione: prova a profittarne Leonetti, che s'incunea in area ma perde l'attimo giusto per la battuta a rete. Ci riprova la Turris con Bordo: potente ma imprecisa la sua staffilata dal limite. Al 24', il vantaggio corallino, realizzato con un'autentica magia in acrobazia da Vito Leonetti: sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata, l'ex Matelica si coordina in area e con una spettacolare rovesciata firma l'1-0. La rete scuote il Latina che tenta la reazione con Di Livio, che da posizione favorevole impatta però male: Perina in presa facile. È la Turris che continua a premere sull'acceleratore, creando scompiglio nell'area pontina in un paio di occasioni. Primo, vero squillo del Latina al minuto 35 con Rossi, che calcia a botta sicura da posizione ravvicinata, trovando un attento Perina a chiudere in corner. Nicolao ci riprova per i pontini al minuto 41 sugli sviluppi di un calcio piazzato: conclusione di poco alta sulla traversa. Sull'altro fronte, Alonzi neutralizza in due tempi la conclusione di Nunziante. Allo scadere della prima frazione, il tentativo su punizione di Marcucci: ordinaria amministrazione per Perina.

Nella ripresa, più deciso l'approccio del Latina, che aggredisce con maggiore intensità. Di Livio inesauribile ci prova con un'insidiosa conclusione dal limite che accarezza il palo e si spegne sul fondo, con Perina che fa comunque buona guardia. Tre minuti più tardi pontini di nuovo pericolosi con Marcucci, che calcia a botta sicura ma da posizione favorevole non inquadra la porta. Prima sostituzione per i pontini al minuto 10: dentro Carletti, fuori Rossi. Cambia ancora mister Di Donato al 21': dentro Atiagli, Spinozzi e Sane, a rilevare rispettivamente Nicolao, Amadio e Mascia. Nella Turris tocca a Franco (che rileva Bordo), Pavone (per Leonetti) e Longo (per Santaniello). Sbilenca alla mezz'ora la conclusione di Atiagli. Marcucci trattiene vistosamente per la maglia Giannone e rimedia il giallo: s'accendono gli animi in campo, ma la situazione rientra rapidamente. Al 35' rivendicano a gran voce il penalty i pontini per un presunto tocco di mano di Nunziante su conclusione di Sane (decisamente positivo il suo impatto sul match): per l'arbitro si riprende con un calcio dalla bandierina. Un altro cambio per parte: nella Turris Manzi per Giofré; nel Latina Di Mino per Di Livio. Nel finale, la ripartenza corallina condotta da Pavone, che si perde però tra le maglie della difesa pontina.

Renato De Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA