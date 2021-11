Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Ancora una volta una trasferta indigesta, anche se modalità differente rispetto al passato. Il risultato finale, però, è sempre lo stesso: il Latina perde lontano dal Francioni non riuscendo così a trovare quella continuità di risultati di cui si sente un gran bisogno. Quella contro la Virtus Francavilla poteva essere l'occasione giusta per provare a uscire da una situazione che, classifica alla mano, resta critica. Ottavo ko stagionale su tredici gare disputate, sconfitta che brucia ancora di più perché i nerazzurri avevano trovato anche la rete del vantaggio con Ercolano. Una partenza a mille quella dei pontini che dopo appena tre minuti hanno fallito una clamorosa palla gol. Poi, la rete dell'esterno che avrebbe dovuto cambiare la storia del match. E invece così non è stato perché ancora una volta il Latina ha pagato a caro prezzo delle disattenzioni. La Virtus Francavilla è stata abile nel ribaltare completamente la situazione, imbrigliando i nerazzurri, incapaci di reagire dopo i due gol dei pugliesi. Nel momento di maggiore difficoltà la squadra di Daniele Di Donato non è stata in grado di reagire, dimostrando lacune caratteriali da correggere il prima possibile per non scivolare in fondo alla classifica.

NON SI CAMBIA

Dopo il ko con i pugliesi non sono mancate voci su una possibile sostituzione del tecnico. Notizie prive di fondamento secondo quanto fatto trapelare dal club che continua a credere nel progetto a medio-lungo termine con Di Donato alla guida della squadra. Chiaramente non si può essere soddisfatti del momento e della classifica attuale, c'è da dire però che il Latina ha affrontato una trasferta complicata (la Virtus Francavilla è stata l'unica a battere la capolista Bari) priva di mezzo centrocampo e senza Rosseti, attaccante che aveva dato segnali confortanti nell'ultimo match vinto con la Fidelis Andria.

PROSSIMA SFIDA

Detto ciò, occorre rialzarsi immediatamente e la gara di domenica prossima in casa contro il Campobasso non potrà essere sbagliata.

Serve assolutamente una vittoria, anche perché al Francioni Esposito e compagni hanno dimostrato di avere un altro passo. In vista del match con i molisani Di Donato recupererà sicuramente Barberini sulla mediana e si farà in modo di riavere a disposizione anche Rosseti, elemento su cui il tecnico ha sempre puntato. Riordinare le idee velocemente, non perdere serenità e tornare ad essere quella squadra vista con Picerno e Fidelis Andria. Solo così il Latina potrà uscire dal tunnel, in attesa del mercato invernale, quando inevitabilmente si dovranno trovare quelle pedine di esperienza e qualità necessarie per alzare il livello competitivo del gruppo.

Davide Mancini

