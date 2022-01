Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE C

Dalla sfida vinta al Francioni con il Palermo alla trasferta in Puglia contro il Foggia. Il Latina si prepara a tornare in campo per una gara ufficiale ad un mese di distanza dall'ultima volta, con l'auspicio di bissare il successo ottenuto contro i rosanero. Stamane il gruppo di mister Daniele Di Donato si ritroverà sul campo in erba sintetica della Samagor per avvicinarsi nel migliore dei modi alla gara contro gli uomini di Zeman. All'andata finì in parità grazie al calcio di rigore nel finale di partita trasformato da Tessiore, ma quella del 23 gennaio sarà una sfida completamente diversa. Sia il Foggia che il Latina hanno dimostrato di essere due squadre in grado di giocarsela con tutti in questo raggruppamento, anche se ad entrambe è mancata quella continuità che avrebbe garantito una classifica addirittura migliore. Continuità che per il Latina è venuta a mancare esclusivamente nella gare in trasferta, visto e considerato che, al netto di sporadici passaggi a vuoto, i nerazzurri hanno sempre sfoderato grandi prestazioni di fronte al proprio pubblico. Performance da replicare anche lontano dal Francioni, a partire proprio dal match che si disputerà allo Zaccheria' palcoscenico d'eccezione nel quale Esposito e compagni vogliono lasciare un segno.

BENTORNATO

Il Latina ha un motivo in più per fare bene nel primo incontro del 2022. Sabato scorso allo stadio Francioni, durante il test amichevole con il Trastevere, si è rivisto il presidente Antonio Terracciano. Il massimo dirigente della società pontina durante le feste di Natale è stato ricoverato d'urgenza e in seguito operato all'ospedale Santa Maria Goretti' di Latina a causa di un problema cardiaco. Staff tecnico e giocatori hanno avuto modo di riabbracciarlo dopo il grande spavento e adesso l'obiettivo è quello di regalargli il primo successo esterno del campionato.

DILETTANTI

Si avvicina l'ufficialità relativa alla finestra di mercato per i campionati dilettantistici. L'idea è quella di dare la possibilità ai club, a partire da lunedì 24 gennaio, di sfruttare due settimane per modificare le proprie rose date le difficoltà relative all'emergenza sanitaria. Intanto ieri pomeriggio c'è stata la visita presso il Comitato Regionale Lazio da parte dei massimi esponenti del calcio nazionale. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Commissario Straordinario della Lnd Giancarlo Abete sono stati accolti dal padrone di casa Melchiorre Zarelli. «Nonostante il periodo difficile - ha ricordato il numero uno della Figc - stiamo riaffermando la centralità degli organi di rappresentanza del calcio dilettantistico, oggi rappresentati da Giancarlo Abete. Colgo l'occasione per ringraziare il calcio dilettantistico che sta soffrendo come e più di altre realtà del nostro movimento. Un movimento che non ha mai smesso di profondere energie, passione e spirito di sacrificio. Solo uniti possiamo fronteggiare la crisi generata dal Covid 19».

Davide Mancini

