CALCIO, SERIE C

Il Latina ha bisogno di cambiare marcia e far girare il motore alla massima potenza. Lo impone il momento, lo dice la classifica: occorre iniziare a far punti per non cadere in basso ed evitare di toccare il fondo della classifica. Dopo la sfida con la Vibonese, persa in maniera sciagurata, ecco un altro scontro diretto, contro il Potenza, penultima forza del girone C che se la sta passando addirittura peggio rispetto ai pontini. Un solo punto divide i nerazzurri dai lucani che proprio nelle ultime ore hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Via Fabio Gallo, il nuovo allenatore è Bruno Trocini. «Prendo questa decisione con profondo dispiacere soprattutto per la stima e l'amicizia che mi lega al mister - ha dichiarato il presidente Salvatore Caiata -. In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in questi mesi a Potenza e l'augurio sincero e convinto di un futuro ricco di nuovi successi professionali».

Toccherà quindi a Trocini tentare di risollevare le sorti di una squadra che rappresenta oggi un bel punto interrogativo. Difficile capire che tipo di avversario si ritroverà contro la formazione nerazzurra, sia livello tattico che di uomini, di sicuro quello che non dovrà mancare è l'attenzione. Troppo spesso il Latina ha commesso errori gratuiti, vedi l'ultimo di Teraschi con il fallo di mano in area contro il Catanzaro, una storia che non può ripetersi come ammesso anche dal direttore sportivo Di Giuseppe al termine del match perso con i calabresi. Di certo il tecnico Daniele Di Donato cambierà più di qualcosa in vista della gara che si disputerà domani alle 14.30 allo stadio Viviani'. In mattinata la squadra sosterrà la rifinitura, provino decisivo per fugare gli ultimi dubbi di formazione. Da capire se si continuerà con la difesa a 3 vista con i giallorossi nel turno infrasettimanale o se si tornerà invece con uno schieramento a 4. La situazione è delicata e quello di domani rappresenta un banco di prova fondamentale per tutto il gruppo. Perché è vero che il Latina ha una squadra giovane e in alcuni elementi ancora inesperta, ma nel momento di maggiore difficoltà occorre tirare fuori quel carattere indispensabile per poter pensare di salvarsi in un girone così competitivo. Servono punti e servono adesso.

GIOVANILI

C'è un Latina che non sbaglia un colpo. La Primavera nerazzurra infatti è in testa al campionato con nove punti conquistati in tre partite. Bottino pieno per l'undici di mister Cotroneo che, dopo aver osservato un turno di riposo, è pronto a tornare in campo nel pomeriggio alle 15 per sfidare in trasferta il Pontedera. Un incontro da non sottovalutare nonostante l'inizio non positivo del club toscano che ha totalizzato appena un punto.

Davide Mancini

