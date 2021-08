Martedì 31 Agosto 2021, 05:00

Un avvio di campionato non fortunato per il Latina Calcio 1932 che, nonostante una buona gara, si è dovuto arrendere al Barbera' contro un Palermo abile nello sfruttare due ingenuità difensive dei nerazzurri. Peccato, perché nonostante la differenza di condizione tra le due squadre, c'erano i margini per portare a casa un risultato positivo. Due rigori, uno per tempo, hanno messo al tappeto i ragazzi allenati da Daniele Di Donato, costretti a giocare più di 60' in dieci uomini a causa dell'espulsione di Marcucci, da cui è nato il primo gol dei rosanero firmato da Floriano. Una indecisione del centrocampista e dell'estremo difensore Alonzi ha rovinato i piani dei pontini, abilissimi nel contenere fino al 30' le avanzate dei siciliani, costruendo anche un paio di situazioni molto interessanti dalle parti di Pelagotti. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la squadra non ha perso le distanze, ma ha dovuto fare i conti con il brutto infortunio del capitano Ciccio Esposito, un problema alla caviglia che preoccupa seriamente l'ambiente nerazzurro. Il leader difensivo del Latina Calcio 1932 nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami radiologici per valutare l'entità del problema che, purtroppo, sembra di una certa gravità.

MAI DOMI

Nella ripresa Di Donato ha inserito forze fresche per permettere alla squadra di continuare a girare su buoni ritmi e le chance per pareggiare i conti non sono mancate. Clamorose quelle capitate prima sui piedi di Sane e poi di Jefferson che, a tu per tu con il portiere a venti minuti dalla fine, ha colpito incredibilmente il palo. Nel finale, complice anche la stanchezza, è arrivato il rigore della sicurezza trasformato da Soleri. Una punizione troppo severa per un Latina apparso sempre squadra, pronto a lottare su ogni pallone . I margini di miglioramento sono ampi e al netto degli errori individuali (soprattutto individuali) palesati in Sicilia, è piaciuta la voglia di sacrificarsi da parte di tutto il gruppo come evidenziato anche dallo stesso Di Donato al termine dell'incontro. «Siamo partiti bene, poi l'episodio che ha portato al penalty e al rosso di Marcucci ha cambiato la partita. Nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa abbiamo tenuto bene il campo, dimostrando di avere dei valori. Possiamo fare strada in questo campionato, sarà fondamentale ripartire da questa prestazione, mettendo da parte il risultato negativo».

PREMIAZIONE

Da sottolineare la grande accoglienza ricevuta proprio dal nuovo allenatore del Latina che sull'isola ha lasciato grandi ricordi. Al termine della partita il presidente rosanero Dario Mirri ha voluto donare a mister Di Donato la maglia del Palermo quale segno di riconoscenza per le 140 partite giocate e per aver contribuito alla conquista della serie A nella stagione 2003/04.

LE ALTRE

Monopoli e Catanzaro sono partite subito con il piede giusto: i pugliesi hanno steso in casa il Catania con un secco 3-0, mentre i calabresi sono stati bravi a superare di slancio la Virtus Francavilla. Tanti i pareggi, a iniziare da quello pirotecnico tra Paganese (prossimo avversario del Latina) e Messina , un 4-4 caratterizzato dalla tripletta per i campani firmata dallo scatenato Castaldo. L'Avellino non è andato oltre l'1-1 al Partenio' con il Campobasso, stesso risultato del match tra Fidelis Andria e Juve Stabia.

Davide Mancini

