CALCIO, SERIE C

Tra una settimana esatta si comincia a fare sul serio, la prima sfida di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa ma al tempo stesso intrigante. Domenica 22 agosto a Torre del Greco andrà in scena l'esordio del Latina Calcio 1932, una sfida già decisiva visto e considerato che ci si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia. Non ci saranno test per provare l'undici titolare per il match con i campani, giusto qualche partitella in famiglia per iniziare a dare forma alla strategia tattica del nuovo allenatore Daniele Di Donato.

DI CORSA

Il tempo di certo non è dalla parte dei nerazzurri, l'ufficialità dell'ammissione in C è arrivata solo il 7 agosto, ma solo dal 9 il club di Terracciano ha avuto la possibilità di essere operativo e iniziare a mettere sotto contratto allenatori e giocatori. Si farà di necessità virtù, provando ad accelerare i tempi ma senza esagerare. I carichi di lavoro durante le doppie sedute sono stati bilanciati a dovere, come ammesso dallo stesso tecnico si dovrà arrivare in condizione attraverso le partite ufficiali. Al netto di variazioni dell'ultimo momento, non sono previsti test match neppure prima della gara di campionato in casa del Palermo, una delle formazioni a cui Di Donato è più legato visto il trascorso da calciatore. E a proposito dell'esordio in serie C, la società si sta attivando per capire se ci sono le condizioni per poter posticipare il primo turno visto l'esiguo tempo a disposizione per prepararsi.

MERCATO

Intanto il gruppo di lavoro alla ex Fulgorcavi continua a crescere di giorno in giorno. I pontini hanno ufficializzato il prestito per un anno dalla Sampdoria del giovane difensore Emanuel Ercolano. L'esterno di Castellamare di Stabia, classe 2002, si è espresso su grandi livelli nella scorsa stagione con la formazione Primavera, con la quale ha raggiunto la semifinale scudetto, tanto da meritare la chiamata del tecnico Roberto D'Aversa per il ritiro della prima squadra blucerchiata a Ponte di Legno. Ercolano è un esterno basso versatile, capace di coprire più zone di campo grazie alla sua abilità nella corsa e le indiscutibili qualità tecniche. Un giocatore con spiccate doti offensive che nell'ultimo campionato con i doriani ha collezionato 2 gol e 4 assist. Il Latina Calcio 1932 ha trovato l'intesa con il club ligure, anticipando altre realtà professionistiche. Intanto arrivano notizie riguardanti i riconfermati. Oltre a Andrea Esposito, leader difensivo entusiasta di proseguire la sua esperienza con il club pontino, ci saranno anche i centrocampisti classe 99 Christian Barberini e Luca Ricci. Confermato inoltre il portiere Francesco Alonzi (2000), cresciuto notevolmente nell'ultima annata trascorsa, con ottimi risultati, a difendere i pali della formazione pontina.

Davide Mancini

