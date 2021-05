6 Maggio 2021

IL TORNEO

Il Latina Calcio 1932 eSports ci ha provato sino alla fine, ma è stato il Trastevere al termine di una lotta serrata a conquistare il titolo nazionale. La squadra nerazzurra che ha preso parte al torneo eSerieD di Fifa21 per Playstation 4, dopo aver raggiunto la seconda posizione nella stagione regolare, si è andata a giocare le possibilità tricolore nella final eight che si è disputata a Gallipoli, confrontandosi con i migliori player del panorama nazionale in modalità 11vs11. Il club guidato dai capitani Leonardo Di Vittorio e Mario Fullone è stato assoluto protagonista della competizione virtuale che ha visto ancora una volta la compagine pontina entrare a far parte delle realtà più competitive italiane Un fine settimana di grande divertimento quello trascorso nel Salento e anche se non si è riusciti a primeggiare, resta la grande soddisfazione di essere arrivati a pochi passi dallo scudetto. Il Trastevere, guidato Gabriele Gargano, ha trionfato superando Guarino Sabatino del Città di Varese, nella finalissima disputata nell'Ecoresort Le Sirenè.

I PROTAGONISTI

«Quella vissuta in Puglia è stata un'esperienza che non dimenticheremo - ha sottolineato il player nerazzurro Di Vittorio -, abbiamo avuto modo di duellare con avversari di valore, motivo di orgoglio e crescita. Durante l'annata è stato svolto davvero un grande lavoro, avere avuto la chance di partecipare alle finali nazionali ci ha ripagato dei grandi sacrifici fatti e di certo saremo ai nastri di partenza del prossimo campionato». Non c'è spazio per il rammarico, ma solo la felicità di essersi goduti il momento: «Quando entri nelle migliori otto inevitabilmente il pensiero va al successo finale ammette Mario Fullone - Come sempre abbia dato il massimo, ma non è bastato per arrivare al grande obiettivo. Il nostro raggruppamento vedeva inserite formazioni di alto profilo, è stato un girone molto tirato e purtroppo non è stato possibile centrare la semifinale. Volevamo portare il nome del Latina Calcio 1932 sul primo gradino del podio, vorrà dire che ci riproveremo nella prossima stagione. Devo dire che l'organizzazione della Lnd è stata impeccabile, ci siamo ritrovati tutti in una location mozzafiato per praticare una disciplina che è in continua evoluzione. Il movimento degli eSports è in costante crescita, merito della passione dei player ma anche di chi è dietro le quinte, impegnato nell'organizzazione dei campionati e altre leghe di grande interesse. Cogliamo l'occasione per fare il nostro augurio al Latina Calcio 1932 in vista del finale di stagione, specialmente in ottica play off».

Davide Mancini

