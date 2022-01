Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 11:38

Anche quest'anno, purtroppo, sarà un'Epifania segnata dall'emergenza Covid: non sono previste per oggi grandi manifestazioni per evitare assembramenti, però non mancheranno dolciumi per la gioia dei bambini e momenti di intrattenimento in sicurezza. A Latina salta l'appuntamento più atteso che, ogni anno fino all'emergenza Covid, ha visto grandi e piccini con il naso all'insù per seguire la discesa della Befana dei vigili del fuoco dalla torre comunale.

Non mancherà però la tradizionale fiera con dolci e calze colorate in piazza del Popolo e per le vie del centro (via Emanuele Filiberto, via Duca del mare, Corso della Repubblica e Corso Matteotti) che saranno chiuse al traffico. Nei giardini del Palazzo comunale, sarà protagonista la musica con un doppio appuntamento promosso dall'amministrazione comunale con la direzione artistica e di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Ad aprire la giornata, alle 11, sarà l'ensemble ottoni del conservatorio Ottorino Respighi di Latina con Fantasia Ottoni; mentre alle 18, è in programma il concerto del Centro formazione vocale e musicale Nudavoce, un assaggio del progetto La Canzone nel cinema con brani storici composti per alcune delle più belle colonne sonore del cinema. Chiuderà la giornata, lo spettacolo della scuola Movimento e danza - Raffaella Di Vincenzo. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Latina.

Per molti bambini, sarà un giorno speciale grazie alla Befana del poliziotto: a Latina e in altri comuni della provincia, i poliziotti della Questura e dei Commissariati incontreranno i piccoli ricoverati nelle strutture ospedaliere, quelli ospitati nei centri di accoglienza e di un orfanotrofio della provincia. Alle 10 di questa mattina, gli agenti, accompagnati dal Questore, porteranno dei doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Goretti.

Torna a Latina, anche l'appuntamento con la Motobefana della solidarietà, iniziativa organizzata dall'associazione I Patitori che quest'anno compie 20 anni. La manifestazione, che negli anni passati ha coinvolto oltre mille moto, si svolgerà nel rispetto delle recenti disposizione per il contenimento del Covid: in piazza della Libertà sarà possibile accedere solo con green pass rafforzato, mascherine ed esclusivamente per il tempo necessario per fare donazioni sotto forma di beni alimentari destinati alla casa famiglia Piccola Nazareth. Tra gli appuntamenti da non perdere in provincia: ad Aprilia si svolgerà la manifestazione ciclistica Pedala con la Befana a cura dell'associazione Aprilia Bike, con raduno in piazza Roma alle 9. Al castello di Minturno alle 18, andrà in scena lo spettacolo per ragazzi La rivolta dei giocattoli a cura di Maurizio Stammati, del teatro Bertolt Brecht. Ingresso libero. Nel sud pontino, arriverà anche la Befana dei gelati con distribuzione gratuita di gelati: alle 12 a Marina di Minturno, dalle 15 alle 16,30 a Scauri, e dalle 17 alle 18,30 al castello di Minturno.

