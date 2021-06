CALCIO

Chiuso il campionato, si apre un nuovo capitolo per il Latina Calcio 1932. Dopo il successo nel derby con l'Insieme Formia, i nerazzurri si preparano per la semifinale play off che si disputerà domani alle ore 18 allo stadio Francioni contro la Nocerina. Ai nerazzurri basterà anche un pareggio (al termine dei supplementari) per accedere all'ultimo atto di una annata particolarmente lunga e complessa per via dei problemi relativi al Covid-19. Non un avversario agevole per l'undici di Scudieri, che proprio la settimana scorsa ha rimediato una sonora sconfitta in terra campana. Ma quella di domani sarà tutta un'altra storia, il Latina si presenterà in campo con la formazione migliore con la possibilità di puntare nel secondo tempo anche su un'arma in più, Emiliano Tortolano. Il fantasista non può essere chiaramente al meglio, ma averlo rivisto in campo dopo sei mesi di assenza rappresenta un motivo in più per sorridere. Ci ha messo appena un minuto a farsi riconoscere: gran botta dalla distanza e palla sulla traversa. Ai pontini, nella seconda parte di stagione, è mancata la velocità, l'imprevedibilità e la personalità di un giocatore in grado di fare la differenza nel campionato di serie D. Rispetto alla gara vinta contro i formiani, Scudieri avrà modo di schierare Esposito in difesa, tenuto a riposo due giorni fa, così come Sevieri, la mente del centrocampo nerazzurro. In avanti ci sarà spazio per Di Renzo, Corsetti e Sarritzu. Chi passerà il turno incontrerà la vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte il Savoia, terzo della classe, e la Vis Artena, quarta forza del raggruppamento G.

FATTORE FRANCIONI

La società di Terracciano chiama a raccolta il pubblico per superare lo scoglio Nocerina. In casa nerazzurra si spera di vedere lo stadio con un numero di sostenitori decisamente maggiore rispetto alle prime tre gare di giugno. Resta il limite massimo delle 1.000 unità, difficile che ci si arrivi, ma per un appuntamento come quello con i molossi la speranza è di ritrovare un po' di sostegno. L'accesso allo stadio sarà garantito con l'obbligo della mascherina in entrata ed in uscita dall'impianto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale. Bisognerà rispettare il posto assegnato in fase di acquisto del biglietto e non sarà possibile cambiare il posto con altri spettatori al fine del mantenimento della distanza di sicurezza prevista e in modo tale da agevolare un puntuale tracciamento delle persone presenti. Questi i prezzi dei biglietti: Curva Nord 10 + diritto di prevendita di 1; Gradinata 12 + 1; Tribuna Laterale A 15 + 1; Tribuna Laterale B (tifoseria ospite con il limite di 100 tagliandi) 10 + 1 I botteghini del Francioni apriranno oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 14 sino all'inizio della gara .

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01