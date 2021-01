© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Match da bollino rosso, vietato ai deboli di cuore, domani sul parquet pugliese di San Severo quando alle 17 (porte chiuse) la Benacquista Latina sfiderà i locali dell'Allianz Pazienza in una sorta di derby delle assicurazioni dove gli sconfitti faranno un passo verso il baratro della retrocessione. Le due contendenti sono appaiate al penultimo posto della classifica a quota 6, entrambe reduci da terrificanti batoste nel turno infrasettimanale. I pontini hanno perso in casa (64-74) contro la Tramec Cento, mentre i dauni hanno intascato un netto 82-65 a Chieti al termine di un match passato sempre all'inseguimento. Due sconfitte con dirette concorrenti per la salvezza che hanno messo con le spalle al muro i due club, finora protagonisti di un torneo da minimo sindacale. San Severo è messa un po' meglio, ha giocato 11 gare vincendone 3 (tutte in casa) cogliendo però gli scalpi eccellenti di Pistoia e Ferrara. Nei confronti dalle rivali di bassa classifica, però, ha vinto solo con la Stella Azzurra Roma, mentre ha perso a Chieti e all'andata a Latina, 64-49. Latina ha vinto anch'essa 3 gare, ma su 12 giocate, battendo solo in casa dirette concorrenti: San Severo, Chieti e Stella: domani solo una vittoria darebbe la boccata di ossigeno che s'attende da 5 turni, quelli consecutivi dove la Benacquista ha incassato solo sconfitte.PAROLA AI COACH«Le prime difficoltà che affronteremo nella prossima partita saranno di carattere mentale e psicologico - ammette il tecnico della Benacquista, Franco Gramenzi - reagire dopo una sconfitta, a pochi giorni da uno scontro diretto importantissimo per la classifica, sarà un'impresa difficile, ma dobbiamo riuscirci. Conosciamo bene le difficoltà relative all'avversario che affronteremo, lo abbiamo già incontrato in Supercoppa sul loro campo, subendo una pesante sconfitta: 84-75. Non ci resta che resettare immediatamente e affrontarlo, pronti a dare il massimo in questa importante gara».Stessa frustrazione per la situazione critica e stessa voglia di riemergere in casa Allianz: «È inutile nasconderci, siamo assolutamente consapevoli dell'importanza del prossimo match: l'imperativo è soltanto vincere - ammette Nicolas Panizza, assistente di Lino Lardo sulla panchina pugliese - non possiamo appellarci alle scuse, a quanto si doveva fare ma non è stato fatto, agli infortuni e quant'altro. Contro Chieti è arrivata un'altra opaca prestazione: non è più possibile continuare in questo modo. All'andata il risultato di Latina è stato chiaro: se vogliamo indirizzare la partita sui binari giusti servirà da subito aggredire i nostri avversari, mantenendo il controllo del match già dai primi possessi. Non dobbiamo sbagliare, vogliamo portare due punti in cascina».Tutto vero, anche perché la Stella Azzurra Roma, attualmente ultima in classifica a quota 2, s'è potenziata notevolmente con l'innesto del bomber Roberto Rullo e del pivot croato Aleksandar Marcius: nel girone di ritorno, poi, giocherà in casa sia con Latina che con San Severo.Stefano Urgera