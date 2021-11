Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

CALCIO, SERIE C

Il successo ottenuto sulla Fidelis Andria ha rimesso tutto in discussione per quanto concerne il discorso salvezza.

Manca una eternità alla fine del campionato, ma non vincere contro i pugliesi sarebbe stato letale per il Latina Calcio 192. E invece, così, in attesa del recupero tra Catania e Vibonese è ritornato un certo equilibrio nella parte bassa del girone C di Lega Pro. I nerazzurri, ora non più ultimi, hanno lasciato l'ultima posizione infilandosi in mezzo ad un gruppo di squadre che ha fatto della discontinuità un marchio di fabbrica nel primo terzo di stagione.

IL QUADRO

Dalla Juve Stabia, a quota 14, sino al fanalino di coda Vibonese (8 punti) ci sono sette squadre, tra cui Monterosi (13), Messina (12), Latina (11), Potenza (10) e Fidelis Andria (9). Una dopo l'altra, tutte con lo stesso obiettivo, quello di evitare la retrocessione nei dilettanti. Classifica cortissima che mette in luce i limiti di queste formazioni a cui, però, basterebbe poco per fare un bel salto in avanti.

Basti pensare, infatti, che Avellino e Virtus Francavilla, prossima avversaria del Latina, sono rispettivamente in ottava e nona posizione con 17 punti. Per questo la sfida di domenica in trasferta per i nerazzurri diventa di vitale importanza per alimentare quella fiducia ritrovata dopo la gara con la Fidelis sabato scorso.

IL BARI AVANZA

La capolista ha colto una vittoria d'oro nello scontro diretto con il Catanzaro, mettendo a meno sette la squadra calabrese (raggiunta a 20 da Palermo e Taranto), ora terza della graduatoria. Al secondo posto, infatti, adesso c'è il Monopoli che si è sbarazzato del Monterosi, facendo un favore tra l'altro al Latina.

LE DONNE VOLANO

Prima vittoria della storia del calcio femminile nel derby della Women Latina 1932 contro il Frosinone Femminile sul campo della ex Fulgorcavi sotto gli occhi del sindaco Damiano Coletta. Le nerazzurre, grazie al 2-0 rifilato al Frosinone, hanno mantenuto la testa della classifica (9 punti, punteggio pieno). La formazione di Marco Pupatello ha superato le ciociare grazie alle reti messe a segno da Ietto e Nardecchia, successo assolutamente meritato che conferma l'ottimo stato di forma del gruppo pontino Il Latina è partito forte e al 5' ha sprecato proprio con Ietto una facile palla gol. Ma poco dopo, la stessa calciatrice nerazzurra si è fatta perdonare con un gran colpo di testa sotto porta. Allo scadere della prima frazione è arrivato il raddoppio di Nardecchia con una bella conclusione dalla distanza. Nella ripresa il Frosinone ha tentato di riaprire la contesa ma ha dovuto fare i conti con una superlativa Girolamo, bravissima a chiudere la porta del Latina. Domenica prossima la Women 1932 è attesa in casa della Lazio C5 Global, una squadra di futsal professionistica di serie A alla quale è stato permesso di iscriversi ad un campionato dilettantistico.

Davide Mancini

