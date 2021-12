Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Il Latina Calcio 1932 ha messo in archivio il bel successo interno con il Catania e ora guarda con fiducia al penultimo turno d'andata. I nerazzurri domenica saranno di scena sul campo del Monopoli, terza forza del girone C di Lega Pro con 30 punti. I pugliesi erano partiti alla grande e poi, dopo un lieve calo, hanno ripreso a marciare su buoni ritmi. Una squadra di qualità contro cui il Latina visto domenica al Francioni può e deve giocarsela al meglio. Serve una scossa lontano da casa, un risultato positivo che manca ormai da settembre, con quel pari di Avellino, unico punto conquistato lontano dalla propria casa. Ieri pomeriggio la squadra ha ripreso a lavorare sul campo della ex Fulgorcavi, oggi è prevista una doppia seduta che servirà a Di Donato per provare le soluzioni anti-Monopoli. Non prenderanno parte alla trasferta Esposito e Di Livio che hanno rimediato i cartellini gialli che faranno scattare la squalifica. Il difensore e il centrocampista torneranno a disposizione, dunque, la domenica successiva contro il Monterosi, gara che chiuderà il girone d'andata.

Sarà un mercoledì di campionato per le formazioni della provincia di Latina impegnate nel girone E. La capolista Monte San Biagio farà visita al Ceccano, secondo in classifica, con l'obiettivo di allungare ulteriormente il passo. Fino a questo momento gli uomini di Del Prete hanno ottenuto solo vittorie e un pareggio. Da non perdere un'altra sfida di grande importanza per la vetta: l'Atletico Pontinia e il Latina Borghi Riuniti (a 19 punti come il Ceccano) si ritroveranno di fronte allo stadio Caporuscio, un match sulla carta decisamente equilibrato che potrà dire di più sulle reali ambizioni delle formazioni allenate rispettivamente da Cencia e Omizzolo. Un Nuovo Cos Latina falcidiato dalle assenze (a quota 18 in graduatoria) andrà a far visita nel pomeriggio all'Anitrella, squadra di metà classifica che specialmente in casa sa come farsi valere. Tempo di reagire per il Montenero, ultimo della classe: la sfida contro la Virtus Faiti rappresenta l'occasione per rilanciarsi, anche se i borghigiani con l'arrivo in panchina del tecnico Campo sembrano aver trovato la giusta quadra.

Davide Mancini

