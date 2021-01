© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOPer la seconda volta consecutiva il Latina ha fallito la possibilità di superare la capolista Monterosi. Dopo il pareggio in rimonta contro il pericolante Team Nuova Florida, stavolta gli uomini di Scudieri si sono dovuti arrendere al cospetto della Vis Artena al termine di una di quelle gare da dimenticare.Secondo ko stagionale, tre espulsioni (due delle quali molto contestate) e ancora un punto da recuperare alla prima della classe che però dovrà disputare una gara in più rispetto ai nerazzurri nelle prossime settimane. Domenica 31 si sarebbe dovuto giocare l'atteso scontro diretto, il match che avrebbe detto sicuramente qualcosa in più sulle reali ambizioni delle due formazioni che stanno dominando la scena nel girone G di serie D. Gara che però non si disputerà visto che il Monterosi deve fare i conti con diverse indisponibilità causa Covid-19. Ieri è arrivata l'ufficialità del rinvio da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che costringerà i pontini ad una domenica di pausa.Lo stop forzato farà bene al Latina, al primo vero momento di difficoltà della stagione. Negli ultimi due incontri hanno pesato le assenze di alcuni uomini chiave, vedi Esposito e Di Renzo. Senza il centrale difensivo il Latina ha perso inevitabilmente delle certezze, subendo ben quattro reti, lo stesso numero di gol incassati nelle prime nove giornate di campionato. E anche lì davanti la mancanza di un riferimento così importante ha tolto forza e imprevedibilità alla manovra offensiva. Proprio Di Renzo, gettato nella mischia nella ripresa ad Artena per tentare di arrivare al pari, è stato tra i protagonisti in negativo con una espulsione probabilmente ingenerosa, ma comunque evitabile.Dover recuperare tre partite di campionato costringerà gli uomini di Scudieri a fare gli straordinari nella seconda parte di stagione. Avere a disposizione una rosa profonda è di certo un vantaggio, ma è chiaro che per sperare di rimanere a stretto contatto con la vetta bisognerà ricominciare a vincere. A partire da mercoledì 3 febbraio in quel di Carbonia, match che precede la sfida interna con la Nocerina, altra squadra in lizza per il salto di categoria.Davide Mancini