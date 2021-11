Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Continuare a vincere per migliorare ulteriormente una classifica ancora non soddisfacente e creare il giusto entusiasmo intorno alla squadra. Il Latina Calcio 1932 ha le sue buone ragioni per provare a battere nell'anticipo di sabato il Messina, match che si disputerà ancora una volta davanti al proprio pubblico. Il club nerazzurro si augura di poter vedere sugli spalti un numero di spettatori superiore a quanto fatto registrare domenica scorsa contro il Campobasso, poco più di 1.000 unità compresi i 250 tifosi ospiti. Per far avvicinare i sostenitori al Francioni, la società ha deciso di dare seguito all'iniziativa promossa recentemente. Ora più che mai tutti allo Stadio' , questo il claim che caratterizza la promozione per la tifoseria di casa che potrà accedere ai settori curva locali e gradinata del Comunale a prezzo scontato. Tariffe agevolate anche per gli under 14 che potranno entrare allo stadio con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante. I tifosi della curva, invece, accederanno al settore con il prezzo promozionale di 8 euro e in gradinata a 12 euro. I biglietti già possono essere acquistati online sul portale di Ciaotickets ed anche presso i punti vendita della provincia di Latina.

MERCATO

Per quanto riguarda il campo, proseguono senza sosta gli allenamenti della squadra di mister Di Donato, ancora orfana di Jefferson e Rosseti. Il brasiliano sta curando un risentimento muscolare, si spera di poterlo recuperare per la gara con i siciliani, ma non è semplice. Intanto è ad un passo l'arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta di Lorenzo Carissoni, difensore classe 1997, con un passato nel Monza, nella Carrarese e nel Lecco. Il tecnico Di Donato lo conosce bene, avendolo avuto a disposizione lo scorso anno con la Vis Pesaro. Un calciatore versatile, dotato di buona tecnica, che può giocare sia come braccetto destro nella difesa a tre, che come esterno di centrocampo. Un jolly, attualmente svincolato, che può tornare utile alla causa nerazzurra.

SUCCESSO STORICO

Domenica sul campo della ex Fulgorcavi, la Women Latina Calcio Under 15 ha ottenuto la sua prima vittoria in un campionato nazionale. Il meritato successo contro le pari età della Romulea è arrivato grazie ad un gol di Eleonora Piromalli, direttamente da calcio d'angolo. La formazione allenata dal duo Antonio Tomassi-Debora Naticchioni, dopo 3 gare senza gloria, hanno centrato un risultato che ha inorgoglito il club pontino, come sottolineato dal presidente Giovanni Farina: Abbiamo scritto un'altra bella di storia del calcio femminile. Le nostre ragazze hanno lottato su ogni pallone con grinta e determinazione, meritando la vittoria finale. C'è ancora tanto da fare, siamo indietro rispetto al movimento giovanile femminile di almeno cinque anni, ma il percorso è appena iniziato e noi faremo del nostro meglio per crescere».

Davide Mancini

