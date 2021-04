10 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Dieci partite più un recupero per tentare l'impresa (im)possibile. Il Latina ha beneficiato di 10 giorni per ricaricare le batterie e provare a sgombrare la mente dopo la disfatta di Torre Annunziata e oggi pomeriggio, alle 15 al Francioni contro il Latte Dolce Sassari, non avrà alternative se vuole tentare sino all'ultima giornata di recuperare terreno sul Monterosi capolista, ora a più nove rispetto ai nerazzurri dopo il successo conquistato mercoledì contro il Giugliano.

SI CAMBIA

Il tecnico Salvatore Ciullo aveva iniziato la sua avventura con i nerazzurri centrando subito la vittoria a Sassari contro la Torres, ma poi tra Lanusei e Savoia è riuscito a conquistare solamente un punto. Inevitabile, quindi, modificare qualcosa a livello tattico, cambiamenti richiesti a gran voce dalla società dopo l'esonero di Scudieri. Dal 3-4-3 il Latina si trasforma, passando al 4-4-2: in settimana l'allenatore ha provato un nuovo sistema di gioco che già avevamo visto nella seconda parte della sfida interna pareggiata con il Lanusei. Cambieranno diversi interpreti: al posto dello squalificato Esposito toccherà ad Orlando, con Allegra spostato destra come esterno basso. A centrocampo occasione per Bardini, con uno tra Sarritzu e Corsetti nel ruolo di esterno sinistro. Con ogni probabilità sarà Calabrese a guidare l'attacco con Alessandro che si candida per una maglia da titolare.

I NUMERI

All'andata i pontini si imposero con il risultato di 1-0, un match sembrava poter mettere le ali alla formazione allora allenata da Raffaele Scudieri. Ma sempre in Sardegna il Latina dovette fare i conti con il brutto infortunio di Emiliano Tortolano, out sino al termine della stagione. Era una squadra che giocava a memoria e procedeva a gonfie vele, al contrario di un Latte Dolce, partito all'inizio per vincere il campionato, ma che effettivamente non è mai decollato. Il Latina che segnava tanto e non subiva gol, ha iniziato però a perdere i colpi e adesso si ritrova terzo in classifica con un ruolino di marcia di 14 vittorie, 5 pari e 4 ko, 46 reti all'attivo (sempre miglior attacco del girone) e 16 al passivo, seconda difesa dietro al Monterosi. I pontini, che non vincono in casa dal 24 febbraio, 2-0 al Nola, affrontano un Latte Dolce che non gode certo di ottima salute. Dodicesima posizione in graduatoria, con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona play off. Arbitrerà la sfida Davide Albano di Venezia, coadiuvato da Lucio Salvatore Mascali di Paola e Gino Passaro di Salerno. Il match sarà trasmesso in diretta come di consueto sulla pagina Facebook Latina Calcio 1932'.

DERBY FEMMINILE

Domani alle ore 16 inizia il campionato di Eccellenza. Alle 16, presso la ex Fulgorcavi, va in scena una delle gare più attese del torneo che vedrà di fronte Women Latina Calcio 1932 e Frosinone, due tra le formazioni favorite per la vittoria finale. Il tecnico Jody Franzè suona la carica: «Non sarà un campionato come gli altri, affronteremo 7 finali e la soglia di errore è ridotta quasi allo zero, visto che non ci sarà spazio per poter recuperare. Daremo tutto per toglierci grandi soddisfazioni».

Davide Mancini

