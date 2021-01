Numeri che devono far riflettere: ieri sono stati riscontrati in provincia di Latina 382 nuovi casi di contagio al coronavirus. Non è solo il dato peggiore dall'inizio dell'anno, è il dato peggiore dall'inizio della pandemia: proprio nei giorni in cui dovevamo cominciare a beneficiare del lock down delle feste di Natale, Latina si ritrova sommersa dai contagi. In questo 2021 per quattro giorni ci sono stati più di trecento casi, per tre volte più di 350: questo vuol dire che tra 14 giorni quando saranno finiti gli attesi benefici della zona rossa nazionale rischiamo di essere travolti dal virus. Alla luce dei nuovi parametri per il calcolo delle zone rosse la situazione di Latina è grave. E' vero che al momento i nuovi parametri allo studio saranno calcolati a livello regionale, ma il calcolo su base provinciale è drammatico. Nell'ultima settimana infatti ci sono stati 1663 nuovi contagiati dal virus, questo vuol dire che abbiamo avto circa 290 casi per centomila abitanti. Il nuovo limite che sarà discusso domani prevede che, se l'incidenza settimanale dei casi sarà superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa. Quindi abbiamo numeri ormai fuori controllo. Negli ultimi sette giorni per tre volte siamo andati oltre i 300 casi. Anche questo non era mai accaduto da marzo. Due volte a novembre c'erano stati 316 e 309 casi. A gennaio siamo già a quattro volte.

Ormai viaggiamo complessivamente verso i 17 mila contagiati (a ieri sono 16.786). Mentre i guariti non corrono allo stesso modo. Da inizio anno sono guariti appena 829 pazienti, meno della metà dei nuovi positivi che sono 2242. Nel 2021 ci sono stati già 31 morti. Trecentouno le vittime da marzo scorso. Ma il dato ha avuto un incremento drammatico: a metà ottobre le vittime totali erano state appena 41, in meno di tre mesi hanno perso la vita altre 260 persone. L'ultima vittima a Sezze, un uomo di 62 anni.

LA MAPPA

Il comune con più casi da inizio anno è ovviamente il capoluogo (493) seguito da Aprilia (248) e da Formia (219) che però rispetto al numero degli abitanti nell'ultima settimana ha 373 casi per 100 mila abitanti. Sta messa male anche Sezze (123 nuovi) casi ma con incidenza settimanale pari a 356 casi per centomila abitanti.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA