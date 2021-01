IL LUTTO

Lo vedevamo aggirarsi all'interno del comando provinciale ogni volta che c'era una conferenza stampa o che si aveva l'occasione di entrare nella caserma Cimmarrusti. Gentile, sempre un sorriso, all'interno del comando o in occasione delle cerimonie ufficiali, oltre che quando capitava di incontrarlo in città. Il Covid ha portato via un carabiniere, l'appuntato scelto Alessandro Cosmo, di appena 52 anni. Aveva contratto la malattia e il 22 novembre era stato ricoverato per l'aggravarsi della sua situazione. Aveva lottato senza sosta, ma di recente si era aggravato ed era stato sottoposto anche a tracheotomia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Lutto al comando provinciale, dove l'appuntato prestava servizio al nucleo informativo. Sconvolti i colleghi, con i quali Alessandro aveva avuto sempre un ottimo rapporto.

A esprimere cordoglio il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: «Una notizia dolorosa per tutta la Difesa. Mi unisco al dolore dell'Arma dei Carabinieri che oggi piange un altro suo uomo. Stringo in un forte abbraccio la moglie e i figli dell'appuntato scelto qualifica speciale Alessandro Cosmo, prematuramente scomparso. La più profonda riconoscenza giunga a tutti i Carabinieri d'Italia per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio del Paese e dell'intera comunità. In questo momento di profonda commozione, ringrazio tutti gli uomini e le donne delle Forze armate che continuano a svolgere i propri compiti con generosità e altruismo».

Giovanni Del Giaccio

