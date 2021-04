18 Aprile 2021

Tutto pronto per il taglio del nastro al Centro Vaccinale Asl di Piazzale Carturan ristrutturato con i fondi raccolti dall'Associazione Alessia e i suoi Angeli. Non solo un cambiamento a livello di «immagine», con pareti colorate e nuovi arredi, ma un vero e proprio restyling strutturale che ha richiesto un investimento di 70 mila euro che ha permesso di dare vita a un ambiente a misura di bambino, con spazi accoglienti ma che fossero funzionali anche per le mamme e accessibili alle persone con disabilità. «Questa pandemia ha dimostrato quanto i Centri Vaccinali siano il primo presidio di contrasto alla pandemia da Covid19, ma non dobbiamo dimenticarci che gli altri virus non spariscono per magia e che è necessario garantire la continuità del Piano Vaccinale, soprattutto per i più piccoli» spiega Amelia Vitiello, vicePresidente dell'associazione. «Mi emoziona - aggiunge il Vice Presidente Amelia Vitiello - il fatto che l'inaugurazione di questo centro vaccinale coincida con il 20 aprile, ossia con il giorno del compleanno di Alessia che avrebbe compiuto 15 anni». La piccola Alessia morì a 18 mesi, il 19 ottobre 2007, per una meningite fulminante.

L'intervento ha consentito l'aumento dei locali per la somministrazione dei vaccini, passati da due a tre; tutte le stanze, tra cui anche i servizi igienici, hanno subito interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati resi accessibili anche per le persone con disabilità; ristrutturata anche la sala d'attesa e creata un'area gioco per i bambini, con giochi sensoriali tattili e visivi, tavolini e sedie su misura. È stata inoltre prevista un'area dedicata all'allattamento e nursery.

Sono stati necessari due anni. «Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, senza di loro non sarebbe stato possibile. In primis il Comune di Latina, oltre alla stessa Asl. Sono stati impiegati circa 70.000 euro provenienti da donazioni all'Associazione, sia spontanee sia dal 5x1000, tra cui un lascito testamentario. Gli stessi membri del Direttivo dell'Associazione si sono rimboccati le maniche partecipando personalmente allo svolgimento dei lavori. - racconta il presidente Alessandro Mastrogiovanni - In futuro ci auguriamo di raccogliere altri fondi necessari a ristrutturare anche l'area verde che si trova all'esterno del Centro vaccinale. Ricordiamo infatti che i Centri avranno un ruolo fondamentale in questa lotta senza quartiere alla pandemia ed alle altre patologie che ciclicamente espongono i nostri bambini, quindi facciamoci trovare pronti».