Domenica 23 Gennaio 2022

CALCIO, SERIE C

Dopo un mese il Latina torna in campo con l'obiettivo di ottenere il primo successo stagionale in trasferta. Alle 17.30 i nerazzurri saranno di scena a Foggia contro la squadra di Zeman che al momento precede gli uomini di mister Di Donato in classifica. Ridurre il gap con i pugliesi (6 punti) e continuare sulla scia delle ultime gare, questi gli obiettivi dei pontini come ammesso dallo stesso tecnico a poche ore dal primo match del 2022: «Finalmente torniamo in campo, è stata una pausa lunghissima e quindi i punti interrogativi in vista di questo incontro sono diversi. Non è facile ricominciare dopo tanto tempo, ma devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi durante gli allenamenti, tenere alta la tensione è complicato quando manca la gara della domenica, ma il lavoro svolto in queste settimane mi ha soddisfatto. Sappiamo che andremo ad incontrare un avversario forte, è vero che avranno delle assenze ma anche noi lamentiamo diverse defezioni».

In totale saranno otto i giocatori che non prenderanno parte alla spedizione: Spinozzi, Mascia, Rosseti, Amadio, Marcucci, Carletti, Zini e Teraschi. «Sono sicuro che chi andrà in campo farà bene - prosegue Di Donato -, inizia un altro campionato e dovremo farci trovare preparati. Nel girone di ritorno non c'è possibilità di rimediare agli errori, aumentano tensione e responsabilità, ma siamo consapevoli delle nostre forze e siamo pronti a dimostrare sul campo la nostra maturità».

Dopo il match con il Foggia si aggregherà al gruppo l'esterno sinistro Daniele Sarzi Puttini, classe 1996, in forza al Messina nella prima parte di stagione. Di Donato lo accoglie così: «Numericamente abbiamo bisogno di qualcosa, grazie a questo innesto avremo un ricambio in più sulla fascia, giocatore che conosce molto bene la categoria, con capacità atletiche e tecniche importanti. Se ci saranno altre occasioni, il direttore sportivo saprà sfruttarle. La rosa è ottima, inseriremo altre pedine solo se ci permetteranno di fare un salto di qualità». Per quanto concerne la probabile formazione, Cardinali tra i pali, difesa a tre con Esposito, Giorgini e De Santis, centrocampo con Ercolano, Tessiore, Barberini, Di Livio e Carissoni, con Sane e Jefferson riferimenti offensivi.

L'AVVERSARIO

Il Foggia dovrà fare i conti con diverse assenze causa positività al Covid-19, ma Zeman conta di recuperare qualche acciaccato. Prima della sosta, i rossoneri hanno ottenuto due pareggi (Monterosi in casa ed Avellino in trasferta) e un successo, allo Zaccheria, contro la Virtus Francavilla. In tutto sono 21 i punti conquistati in casa, 12 invece quelli guadagnati in trasferta. Quarto attacco del campionato 31 gol all'attivo (11 quelli messe a segno dal bomber Ferrante), 21 il numero delle reti subite. In conferenza stampa il tecnico Zdenek Zeman ha presentato così la gara odierna: «Ho fatto dei richiami durante le vacanze di Natale, mi sono concentrato di più sul piano fisico. Sono contento di questa squadra, purtroppo però dovremo fare i conti con numerose assenze tra infortuni, squalificati e le problematiche relative al Covid-19. Il Latina è una squadra che gioca più con il portiere e i difensori, dobbiamo vedere come si presenteranno ma sappiamo che è una formazione di valore. Di Grazia e Merola sono a disposizione. Vitali e Rizzo vengono con noi in panchina, vedremo se giocheranno». La partita sarà arbitrata da Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguirla in diretta su Eleven Sports.

Davide Mancini

