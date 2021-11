Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

CALCIO, SERIE C

Dopo tanti passaggi a vuoto il Latina Calcio 1932 va a caccia del primo colpo lontano dal Francioni. Nel pomeriggio, alle ore 17,30 alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, va in scena il tredecesimo atto del campionato di serie C. I nerazzurri saranno ospiti di una Virtus Francavilla che, di fronte al proprio pubblico, ha fatto vedere di saperci fare, come dimostrato anche due settimane fa contro la capolista Bari.

Impegno difficile, che i pontini però affronteranno con un carico di fiducia in più dopo la vittoria contro la Fidelis Andria. E il tecnico Di Donato vuole ripartire proprio da quella prestazione: «Il successo ci ha fatto bene sotto ogni punto di vista, ma al contrario di quanto accaduto in passato ora occorre trovare la giusta continuità. Vogliamo alimentare il nostro entusiasmo, sarà importante ottenere un risultato positivo e faremo del nostro meglio per ottenere un successo. In esterna il nostro cammino è stato più complicato, siamo una squadra giovane che ha bisogno di fare un passo in avanti e quella con la Virtus Francavilla è una occasione da sfruttare nonostante qualche assenza di troppo».

LE SCELTE

Proprio così, perché i nerazzurri saranno privi degli squalificati Amadio e Barberini in mezzo al campo, senza dimenticare lo stop dell'attaccante Rosseti: «Ci sono scelte obbligate, in settimana c'è stata anche la rescissione contrattuale di Ricci e Nicolao non è in perfette condizioni. Di Livio la scorsa settimana è stato utilizzato come interno di centrocampo e ha disputato una buona gara, anche in Puglia sarà chiamato a giocare in quella posizione. Affrontiamo una squadra che ha dei valori, con tanti giovani e grande capacità di corsa. Dovremo essere attenti e concentrati dal primo all'ultimo, con quella voglia di lottare che si è vista con la Fidelis».

Davanti a Cardinali sarà riproposto il terzetto difensivo composto da Celli, capitan Esposito e Giorgini, centrocampo a cinque con Teraschi a destra e Atiagli a sinistra, Marcucci in versione play con gli incursori Tessiore e Di Livio. Davanti al fianco di Jefferson agirà Carletti, un attacco decisamente strutturato per cercare di scardinare la difesa della Virtus.

GLI AVVERSARI

I padroni di casa giocheranno a specchio con Nobile tra i pali, Idda, Miceli e Caporale sulla linea difensiva, Pierno, Prezioso, Tchtchoua, Toscano e Enyan a centrocampo, con Maiorini ed Ekuban riferimenti offensivi. L'arbitro della gara sarà Federico Longo di Paola. Saranno circa una ventina i sostenitori nerazzurri pronti a seguire la squadra in Puglia, chi rimarrà nel capoluogo potrà seguire il match in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

FEMMINILE

La Women Latina Calcio 1932 difenderà il primato in classifica quest'oggi, alle ore 17, nel match in trasferta con la Lazio calcio a 5. La squadra di Marco Pupatello ha ottenuto fino ad ora 9 punti, tre vittorie consecutive che hanno dato grande fiducia alle nerazzurre, specie dopo l'exploit nel derby con il Frosinone. In campo nel pomeriggio, alle 15, anche l'Under 15 sul campo del Perugia.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA