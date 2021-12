Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Il Latina ha un conto in sospeso con il suo prossimo avversario. Domenica al Francioni si gioca l'ultima gara d'andata di Lega Pro e il destino ha voluto che il campionato si chiudesse con la formazione che solo una stagione fa ha soffiato il primo posto in classifica in serie D ai nerazzurri. Un rivale che oggi è attardato di due punti, ma che lo scorso anno ha dato dei dispiaceri alla formazione pontina. Erano infatti le squadre allora allenate da Scudieri e D'Antoni le protagoniste del girone G del campionato nazionale dilettanti, ritrovatesi fianco a fianco per due terzi del torneo, fino allo scontro diretto del 14 marzo 2021, quando proprio al Francioni, il rigore trasformato nel finale da Costantini cambiò totalmente la storia del campionato. Un successo, quello dei viterbesi, che diede inizio alla fuga, complici anche i problemi sorti in casa nerazzurra dopo una sconfitta così bruciante. Dopo aver perso il primato, la società decise di esonerare il tecnico per affidarsi a Ciullo, salvo poi ripensarci solo qualche settimana più tardi. Ormai, però, la strada era segnata e il Monterosi da quel momento non sbagliò più un colpo arrivando al traguardo a braccia alzate senza troppe difficoltà. Prima di giocarsi i play off (poi vinti con merito), lo stesso Scudieri tentò di prendersi una piccola rivincita nel match di ritorno disputato a fine maggio. Il successo 2-0 firmato Piroli e Sow, invece, valse la matematica promozione in C per il Monterosi.

RISCATTO

Vincere domenica quindi avrebbe un sapore del tutto particolare per capitan Esposito e compagni. Vendicare quel doppio ko da una parte e staccare ulteriormente gli avversari in classifica, prendendo così un bel margine rispetto alla zona play out. La squadra sta lavorando con grande intensità, regna massima concentrazione sul campo della ex Fulgorcavi, anche perché c'è la consapevolezza di essere arrivati ad un momento chiave della stagione. La serie positiva di quattro vittorie consecutive davanti al proprio pubblico vuole essere ulteriormente migliorata, sotto l'aspetto fisico il gruppo sta bene (ad eccezione del lungodegente Spinozzi e Rosseti) e dal punto di vista mentale, complice il bel pari di Monopoli, ancora di più.

GIOVANILI

Dopo essersi confermata al primo posto della graduatoria è tempo di riposo per la Primavera che tornerà in campo solamente il 29 gennaio per sfidare in casa il Pontedera. La formazione di Carlo Cotroneo merita un plauso per quanto mostrato nella prima parte di stagione. In nove gare sono stati conquistati 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pari e una sola sconfitta. In tutto i nerazzurri anno messo a segno 19 reti, sei in meno rispetto all'Aquila Montevarchi seconda della classe, ma vantano la miglior difesa con soli 10 gol al passivo.

Davide Mancini

