28 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

Per proseguire la rincorsa al Monterosi capolista il Latina ha solo una strada, quella che porta alla vittoria. Non ci sono altre alternative per i nerazzurri che, in ritardo attualmente di tre punti rispetto alla prima della classe, necessitano di un successo nel pomeriggio contro il Lanusei. La sfida del Francioni, che avrà inizio alle ore 15, presenta diverse insidie: contro le formazioni sarde i pontini hanno sempre fatto bella figura in questa stagione, ma gli uomini di Alfonso Greco stanno attraversando un buon momento e sono reduci dai sei gol rifilati all'Afragolese. Una squadra a cui piace il gioco offensivo, con individualità importanti, da affrontare nelle migliori condizioni possibili. In questo senso è importante il ritorno di capitan Corsetti, assente domenica scorsa a Sassari contro la Torres. «Il recupero di Claudio fa piacere - sottolinea il tecnico Salvatore Ciullo -, affronteremo il Lanusei con tutti gli effettivi a disposizione. I ragazzi sono motivati, conosciamo le difficoltà di questa gara e abbiamo lavorato con grande attenzione durante tutta la settimana per centrare il nostro obiettivo». Rispetto a sette giorni fa dovrebbe cambiare davvero poco in mezzo al campo, così come non subirà modifiche l'atteggiamento: «Dovrà essere costantemente propositivo - prosegue il nuovo allenatore del Latina -, il Lanusei è in salute e servirà una prestazione di alto livello. Dobbiamo mandare subito un messaggio importante a noi stessi e anche agli avversari sin dai primi minuti di gioco, interpretando l'incontro nella maniera corretta». La chiusura è riservata ai tifosi: «Lavoriamo per raggiungere un grande traguardo, fino alla fine lotteremo per dar loro le soddisfazioni che meritano».

GLI AVVERSARI

Il Lanusei occupa l'ottava posizione nel girone G di serie D contro 31 punti, frutto di otto vittorie, sette pari e sette sconfitte. I sardi sfoggiano grandi prestazioni in casa (3 vittorie nelle ultime 3), ma faticano tremendamente in trasferta dove hanno raccolto solamente un punto nelle 3 uscite precedenti a quella odierna, conquistato sul terreno del Nola. I play off distano solamente cinque lunghezze e la sfida contro il Latina rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni di Varela e compagni.

La gara del Francioni sarà arbitrata da Giuseppe Rispoli di Locri, coadiuvato da Francesco Tragni di Matera e Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta. Gli appassionati nerazzurri potranno seguire in diretta (a pagamento) la partita sulla pagina Facebook Latina Calcio 1932'. Intanto la Serie D ha fatto sapere che, a partire dal 25 aprile, ci potrà essere una sospensione temporanea per permettere di recuperare gli incontri non disputati nei mesi scorsi.

Davide Mancini

