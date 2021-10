Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO

Per il Latina Calcio 1932 è scattata l'operazione ripresa. Da intendersi come riscatto, dopo le due ultime uscite deludenti, e come capacità di rendersi pericolosi nei secondi quarantacinque minuti. Si cercherà di voltare pagina rispetto al recente passato, i nerazzurri fino ad ora hanno realizzato quattro gol in campionato, due per tempo. Ma il numero di palle gol create nella prima metà di gara è stata sempre superiore alle chance prodotte nella seconda frazione di gioco. Di certo la condizione fisica è un fattore da tenere in considerazione, la preparazione dei pontini è iniziata a metà di agosto e per iniziare subito nel migliore dei modi la stagione si è dovuto accelerare e non poco sulla tabella di marcia. Non è un caso se all'inizio di ogni gara il Latina appaia sempre molto propositivo, perdendo però di smalto nella ripresa. Ad Avellino, nonostante il pari, la formazione nerazzurra ha rischiato grosso e anche con il Foggia la storia si è ripetuta, con il penalty di Tessiore nel finale ad evitare guai.

MODIFICHE

Il tecnico Di Donato vuole un cambio di passo da parte dei suoi, a livello mentale prima ancora che tecnico, per tentare di ricominciare a conquistare punti, a partire dalla gara che si disputerà domani pomeriggio in trasferta contro la Turris. Con ogni probabilità da questo momento in poi vedremo un Latina diverso in mezzo al campo, negli uomini e nell'impostazione tattica. Difficilmente si modificherà l'assetto difensivo, la difesa a tre in questo momento non pare essere nei pensieri dell'allenatore, piuttosto si cercheranno delle soluzioni in grado di dare alla squadra più possibilità in zona gol. Un'idea è quella di rinforzare la mediana, inserendo un play e due incursori in grado di dare sia una mano in fase difensiva e, allo stesso tempo, garantire assistenza al reparto avanzato. Contro la Juve Stabia, contro un centrocampo a tre, Amadio e Spinozzi hanno faticato parecchio, e con un play più libero di creare gioco e due corridori pronti a sostenerlo, la linea mediana potrebbe acquisire maggiore sostanza oltre ad una certa qualità nel fraseggio. I nerazzurri sono bravi nel riuscire a superare la prima pressione, così come ammesso spesso anche da Di Donato, ma poi si perdono nel momento in cui occorre colpire l'avversario. In attacco le opzioni di certo non mancano. Le caratteristiche dei giocatori offensivi a disposizione del tecnico nerazzurro lasciano pensare ad una variazione sul tema tattico, con due esterni in grado di dare supporto ad un riferimento centrale.

SUPPORTO

I tifosi nerazzurri, circa cinquanta, sono pronti a seguire la squadra nella trasferta di Torre del Greco. Per chi andrà in Campania ci sarà tempo fino ad oggi alle ore 19 per acquistare i tagliandi (15 euro più diritti di prevendita) attraverso il circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line che presso il rivenditore Edicola Schiano, situato presso largo Francesco Cavalli, quartiere Nascosa Q5. Nel pomeriggio, intanto, tornerà in campo la Primavera. Dopo aver steso il Campobasso all'esordio, l'undici di Cotroneo se la vedrà fuori casa con il Monterosi.

Davide Mancini

