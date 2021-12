Sabato 18 Dicembre 2021, 05:02

IL COMPLEANNO

Latina celebra oggi i suoi 89 anni. Era il 18 dicembre del 1932 quando fu inaugurata la nuova città di Littoria, una città di nuova fondazione nata grazie al lavoro e alla progettazione degli uomini che avevano recuperato e valorizzato attraverso la bonifica un ambiente ostile come era quello delle paludi. Per festeggiare l'importante anniversario, l'amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative ed eventi istituzionali. Ad aprire la manifestazione, questa mattina a partire dalle ore 9:30, sarà il tradizionale corteo che partirà da piazza del Popolo e arriverà in piazza del Quadrato.

E' qui che il sindaco Damiano Coletta deporrà una corona d'alloro davanti al Monumento al Bonificatore, alla presenza delle massime autorità cittadine. La cerimonia, che si svolgerà nel rispetto di tutte le normative vigenti anti-Covid, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina. Seguirà, alle ore 12, sempre nell'ambito delle celebrazioni per l'89esimo anniversario di Latina, all'interno della sala Enzo De Pasquale del Palazzo comunale, la conferenza di presentazione dell'inventario online dell'archivio storico comunale, una iniziativa curata dall'Archivio di Stato di Latina in collaborazione con il Comune. Parteciperanno all'incontro il sindaco Damiano Coletta, la direttrice dell'Archivio di Stato Marilena Giovannelli e l'assessora a pubblica istruzione, politiche culturali, servizi demografici, statistici ed elettorali Laura Pazienti.

Un appuntamento dedicato alla storia di questa città che è sempre stata terra di accoglienza e di incontro tra culture e popolazioni diverse. Una città che, seppur giovane, ha costruito e sta cercando di costruire una sua identità, giorno dopo giorno, basandosi sui valori dell'inclusione e dell'accoglienza. Il programma di oggi è anche una preziosa occasione per riflettere sul futuro della città e della sua comunità.

