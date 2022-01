Domenica 30 Gennaio 2022, 15:14

Slitta il voto per il rinnovo degli Ordini locali dei commercialisti, anche a Latina salvo nuove sorprese si voterà a fine febbraio. Il sito dell'Ordine nazionale dei commercialisti spiega che «dopo lo stop imposto dal Tar Lazio alle elezioni previste per il 20 e 21 gennaio, i tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giuliano e Maria Rachele Vigani, vista una nota ricevuta dal Ministero della Giustizia e in conformità e in esecuzione della stessa, comunicano con una informativa di aver deliberato di differire la data di convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e per l'elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022».

Non solo. I tre commissari invitano «tutti gli Ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare in autotutela tale determinazione, disponendo che l'espletamento delle operazioni elettorali del 21 e 22 febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica».

IL VOTO VIA WEB

E qui per Latina si apre un nuovo fronte di potenziale scontro. Infatti, oltre al ricorso che ha portato allo stop del Tar, l'Ordine dei commercialisti di Latina ne ha presentato un altro vontro il voto telematico e a favore del voto in presenza, ma il Tar su questo ha respinto la richiesta di sospensiva del voto telematico di febbraio e fissato l'udienza di merito il 18 febbraio, proprio alla vigilia della tornata elettorale,

Il Consiglio dell'Ordine di Latina lamentava, spiegano i giudici, «il rischio che tale modalità comprometta il principio di segretezza e non manipolabilità dei voti espressi», ma i giudici hanno chiarito che «il periculum in mora paventato non appare rivestire i prescritti caratteri di estrema gravità ed urgenza» rimandando la decisione nel merito al 18 febbraio. Si può aggiungere che altri Ordini professionali (compreso quello dei Giornalisti) rinnovano da tempo i propri organi con il voto telematico senza che siano emersi problemi di sorta.

E QUELLO PER CORRISPONDENZA

Nello stesso ricorso era stato sollevato anche il problema dei voti per corrispondenza, un punto su cui l'Ordine nazionale è stato chiarissimo: «Ulteriore invito formulato dai Commissari - si legge nella nota pubblicata sul sito istituzionale il 13 gennaio scorso - è quello rivolto agli Ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza, a dichiarare inefficaci i voti già espressi, in quanto modalità incompatibile con il voto telematico, e, al contempo, inserire negli elenchi degli aventi diritto al voto anche coloro che abbiano già espresso il voto per corrispondenza» con il conseguente invito agli Ordini territoriali «ad assumere tempestivamente le necessarie delibere e a dare comunicazione agli Iscritti delle nuove modalità di voto e delle nuove date». Invito al momento che non risulta sia stato ancora raccolto dall'Ordine di Latina.

LE DUE LISTE IN CORSA

Nel frattempo però la campagna elettorale è iniziata. A quanto risulta sono due le liste che concorreranno per il rinnovo del consiglio dell'Ordine, che attualmente è presieduto da Efrem Romagnoli (figlio di uno storico commercialista del capoluogo, Carlo Romagnoli, che è stato dal 1992 per tre volte presidente dell'Ordine dei commercialisti ed è fratello dell'ex sindaco democristiano Mario Romagnoli). Stavolta però Efrem non ha potuto ricandidarsi alla guida dell'Ordine pontino essendo stato presidente già per due mandati, nel quadriennio 2013-2016 e nel successivo 2017-2021. In una delle due liste al momento in corsa (Alternativa- Insieme per l'Ordine) è però candidata alla presidenza sua sorella Raffaella Romagnoli. E' un ragioniere commercialista che è anche avvocato, ed è iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2002 ed è Cassazionista dal 2016.

Al momento ha un solo competitor, il commercialista Michele Colantuono, iscritto all'Ordine dal 2016, che guida la lista Sinergia professionale. Tra i 15 professionisti in corsa al suo fianco per il Consiglio c'è Maria Innamorato, vicesindaco di Cisterna. Mentre nella lista della Romagnoli spicca il nome di Andrea Stabile, molti anni fa assessore nella Giunta Finestra a Latina e oggi noto ai più come autore del libro Storie nascoste di Latina.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA