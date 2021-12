Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Superata la boa, si ricomincia puntando dritti verso il traguardo. E la salvezza del Latina Calcio 1932 passa anche da partite come quella di oggi, difficili sicuramente, ma non impossibili. Alle 18 al Francioni arriva il Palermo, terzo della classe, squadra costruita per vincere che all'andata, con sofferenza, riuscì a battere un Latina mai domo, nonostante l'inferiorità numerica. Sono passati ormai 4 mesi dal debutto in campionato, i nerazzurri hanno trovato finalmente la loro dimensione e desiderano battere una big del girone C. Occasione ghiotta, davanti al proprio pubblico, contro una formazione, quella rosanero, rimasta nel cuore del tecnico Daniele Di Donato. «Ho un legame particolare con la piazza di Palermo, sono affezionato alla città, al club e alla tifoseria. Sarà bello ritrovarli, ma sul campo il mio unico pensiero sarà quello di vincere la partita. Vogliamo alimentare la striscia di risultati utili consecutivi, è fondamentale dare continuità alle prestazioni e ai risultati».

ULTIME ENERGIE

Un match di alto livello che arriva poco dopo una sfida molto tirata: «Non abbiamo avuto molto tempo per riposare, ma questa è l'ultima fatica del 2021 e i ragazzi faranno tutto il possibile per ottenere un altro risultato importante. La gara d'andata lasciò parecchio amaro in bocca, anche se in dieci uomini per più di un tempo, e con una squadra ancora in costruzione, mettemmo in difficoltà i siciliani fino alla fine. Grazie a quella esperienza abbiamo capito tanto di questo campionato e stavolta proveremo a fare meglio per regalare ai nostri tifosi una bella soddisfazione, sarebbe il modo ideale di chiudere un anno importante per tutto il Latina Calcio 1932». Certo è che stavolta bisognerà fare più attenzione a livello difensivo. Di Donato spiega il perché delle lacune evidenziate nel secondo tempo con i viterbesi: «La nostra è una squadra generosa, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti con il Monterosi, abbiamo spinto ancora e non siamo stati in grado di gestire. Questo dovrà servire da lezione per il futuro, ma ho fatto comunque i complimenti alla squadra perché, come piace a me, desidera fare sempre qualcosa di più. Vuol dire che ci siamo e che c'è la volontà di emergere, di non accontentarsi. Di fronte avremo un avversario diverso, il Palermo è una formazione forte, che punta al successo finale, dotata di fisicità e qualità. Servirà grande attenzione e una determinazione feroce per tutto l'arco della gara, cercando di limitare al massimo gli errori».

LE SCELTE

Non sono previsti stravolgimenti rispetto alla gara di domenica scorsa. Di Donato si affiderà ai suoi uomini chiave per provare a mettere ko la formazione allenata da Filippi che si presenterà al Francioni in versione 3-4-1-2. De Santis è in lizza per una maglia da titolare nel terzetto difensivo, a centrocampo Barberini potrebbe prendere il posto di Di Livio, con uno tra Nicolao e Carissoni alto a sinistra. Davanti c'è la tentazione Jefferson, ma difficilmente il tecnico del Latina rinuncerà, almeno in partenza, alla coppia Carletti-Sane. Arbitrerà l'incontro Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato da Luca Testi di Livorno e Giulio Basile di Chieti. Quarto uomo Mario Cascone di Nocera Inferiore. Chi non sarà sugli spalti al Francioni, potrà seguire l'incontro su Sky Sport o sulla piattaforma Eleven Sports. Dopo questa sfida, il Latina osserverà qualche giorno di riposo, per poi iniziare a preparare la prima sfida del 2022, datata 9 gennaio, sul campo della Paganese.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA