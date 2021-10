Sabato 23 Ottobre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 08:57

Due ponti da riparare, strada chiusa e residenti isolati. Questo è quanto accade in via del Mascarello, dove ieri mattina si sono presentati i sindaci di Cisterna e Latina. «Insieme a Valentino Mantini - spiega Damiano Coletta - abbiamo incontrato nuovamente i residenti di Borgo Santa Maria e di Borgo Bainsizza per parlare del protocollo per la messa in sicurezza del ponte su strada del Moscarello, attualmente chiuso, e di altri interventi. Avevamo preso l'impegno in campagna elettorale, oggi siamo andati a confermarlo mettendoci la faccia. È stato un bell'incontro, costruttivo, democratico e partecipato».

L'incontro con i cittadini si è tenuto davanti alla statuetta di sant'Anna che dà il nome alla zona interessata. «Durante la campagna elettorale - sottolinea Mantini - avevamo parlato con loro della situazione di chi vive in una periferia. Una zona completamente paralizzata dall'interruzione di ben quattro ponti. Quando parliamo di metterci la faccia ci riferiamo proprio a questo». Non solo promesse, ma un impegno concreto al fianco dei cittadini, affrontando subito il problema. Subito un protocollo d'intesa tra i comuni interessati, Latina e Cisterna, a cui partecipa anche la Provincia.

