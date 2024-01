Domenica 21 Gennaio 2024, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 16:32

L'ADDIO

«Ciao grande Umberto, ciao maestro, grande ristoratore». E' così che la notizia della sua scomparsa è piombata in redazione, ieri pomeriggio. E' stato un colpo al cuore. Per decenni, tra gli anni Settanta e i Novanta la trattoria Giggetto a Borgo Grappa è stata tappa fissa per i colleghi del Messaggero che lavoravano a Latina e per gli inviati che da Roma venivano in provincia per seguire fatti di cronaca e di costume,

Ma per tutti, latinensi e non, andare a pranzo o a cena a Borgo Grappa era una tradizione. Perché si mangiava bene, certo. Ma soprattutto perché c'era lui. Giggetto era il padre di Umberto, Luigi, che aveva aperto il locale quando Latina si chiamava Littoria, era il 1932.

Umberto De Angelis aveva ereditato il locale e anche il soprannome ma poi ci aveva messo tanto del suo. Era unico. Con i suoi baffi d'argento. La sua capacità di raccontare le storie era sorprendente. Agli amici a fine pasto offriva il "Clinto" e raccontava che quel vino ad uso familiare si chiava così perché nel dopoguerra i coloni tenevano le bottiglie dentro cassette di legno americante della ditta Clinton.

Umberto De Angelis con la moglie Raffaella e l'assessore Gianluca Di Cocco

Era unico anche per le sue sfuriate. Come la sera che entrò in sala e disse ai clienti: «Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto» e invitò tutti ad andarsene, Cena gratis per chi aveva già mangiato, niente cena perché stava ancora aspettando. Era fatto così. Una meraviglia. Capitava di trovarci personaggi dello spettacolo, vip romani in trasferta, i latinensi che gli erano affezionati da decenni. Il suo coniglio alla cacciatora. E gli spaghetti all'agretto, con i pomodori verdi, ma proprio verdi, inventati dalla moglie Raffaella e da Umberto. E poi c'erano i figli. Una famiglia esplosiva e adorabile.

Da ragazzo aveva rischiato di morire affogato sulla spiaggia accanto a Rio Martino. Lo aveva raccontato vent'anni fa al collega Aldo Cepparulo:

Oggi il locale Giggetto non esiste più. C'è un'altra trattoria, ma l'epoca di Umberto è finita definitivamente. «Un altro pezzo della mia vita della mia gioventù è volato in cielo» ha commentato sui social l'assessore Gianluca Di Cocco, anche lui ristoratore sul lido di Latina e figlio di un ristoratore. E' quello che hanno pensato in tanti dopo aver saputo della morte di Umberto.



Qualche mese fa l'avevo visto sul suo motorino, con il casco a scodella, girare per le vie di Latina. Veniva a trovare gli amici, ricordava gli anni di Giggetto. Amava il suo lavoro, amava i clienti, e amava anche i giornali. Chi non ricorda il muro del telefono a gettoni, entrando sulla destra, proprio accanto al bancone, dove con certosina perizia per anni e anni aveva ritagliato e incollato i titoli più curiosi, imbarazzanti, divertenti, trovati sui giornali, locali e nazionali. All'epoca non c'erano gli smartphone e nessuno si era preso la briga di fotografare quella summa della vita locale vista dai giornali. Ci avremmo sicuramente trovato, oggi, un titolo capace di strapparci un sorriso e rendere più lieve dirgli addio. Anzi, ciao. Umberto per sempre.

Vittorio Buongiorno

