CALCIO, SERIE C

Una vittoria per ripartire di slancio, tre punti che permetterebbero al Latina Calcio 1932 di iniziare a scalare la classifica e guadagnare un bel po' di autostima. L'impatto con il nuovo mondo, la Lega Pro, non è stato semplice, ma dietro una sconfitta, se analizzata nella maniera corretta, può celarsi un'opportunità. La prossima per il Latina si chiama Paganese, da affrontare questa sera al Francioni alle 20.30

PARLA IL MISTER

I nerazzurri riabbracceranno il proprio pubblico e con l'occasione sperano di regalare una prestazione di livello, fatta di qualità e cuore, elementi fondamentali secondo il tecnico Daniele Di Donato. «Vorrei che si ripartisse dalla prestazione offerta contro il Palermo, cercando però di curare quei particolari che poi fanno la differenza. Abbiamo avuto modo di rivedere la partita, siamo partiti benissimo con tre occasioni importanti non sfruttate e poi sull'episodio del rigore e l'espulsione è cambiato tutto. Nonostante ciò la squadra ha continuato a giocare, a creare, mettendo in difficoltà gli avversari. Lo spirito dovrà essere il medesimo, ma quando avremo le chance dovremo essere bravi a colpire».

Tante le defezioni ma l'allenatore non cerca alibi: «Ci saranno anche stavolta alcune assenze per infortuni e squalifiche, ma è chiaro che quando parti un pochino in ritardo e sei costretto ad accelerare per entrare in condizione, possono crearsi dei piccoli inconvenienti. Bisognerà andare oltre queste situazioni non favorevoli, chi andrà in campo darà il massimo per raggiungere l'obiettivo».

Il mister non ha dubbi: «Sarà importante reagire, a livello di gruppo e individuale, capita di commettere errori durante la gara, però bisogna essere sempre forti e rialzare immediatamente la testa».

LE SCELTE

Di fronte ci troveremo un avversario che presente giocatori di qualità, una formazione strutturata, ma a prescindere dalla forza della Paganese noi dovremo essere concentrati e abili nel fare ciò che sappiamo. Non vediamo l'ora di esordire in casa, le sensazioni sono positive, c'è il desiderio di regalare delle soddisfazioni al nostro pubblico».

Rispetto alla gara persa in casa del Palermo ci saranno diversi cambiamenti. In porta, nonostante la giornata storta in Sicilia, ci sarà di nuovo Alonzi, con una difesa a quattro schierata da destra a sinistra con Ercolano, al debutto in campionato, De Santis, Giorgini (schierato al posto dell'infortunato Esposito che ne avrà per due settimane) e Nicolao. A centrocampo il tecnico dovrà sperimentare viste le assenze degli squalificati Amadio, Barberini e Marcucci. Spazio quindi a Spinozzi che potrebbe essere affiancato da Di Livio, con Teraschi a destra e Tessiore a sinistra. Davanti Mascia e uno tra Carletti o Jefferson. Il primo appare leggermente in vantaggio, ma Di Donato scioglierà ogni riserva solamente in mattinata. Tornano a disposizione Rossi e Rosseti, che saranno in panchina. Il match odierno sarà arbitrato da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato da Matteo Paggiola di Legnago e Luca Landoni di Milano. I tifosi nerazzurri che non saranno al Francioni potranno seguire in diretta la partita sulla piattaforma Eleven Sports.

