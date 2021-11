Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

CALCIO

Tutto l'entusiasmo acquisito dopo il successo contro la Fidelis Andria è servito al Latina per lavorare con più serenità in vista dell'imminente sfida in trasferta contro la Virtus Francavilla. Per la prima volta pugliesi e pontini si affronteranno in Serie C, una gara che i nerazzurri attendono con impazienza per capire se è davvero possibile effettuare quel salto di qualità richiesto dal tecnico Daniele Di Donato. L'unico match tra queste due formazioni risale all'amichevole disputata il 29 luglio 2016 nel ritiro di Castel di Sangro (gara terminata 3 a 0 per il Latina, allora in serie B, con le reti di Paponi, Jefferson e Talamo). E guarda caso, per provare a sfondare il muro dei pugliesi, l'allenatore nerazzurro si affiderà ancora una volta all'attaccante brasiliano, reduce dal gol da tre punti messo a segno sabato al Francioni contro la Fidelis Andria. Resta in forte dubbio la presenza di Rosseti, alle prese con un guaio muscolare, ma non mancano di certo le alternative in avanti.

Se da una parte c'è una formazione, quella nerazzurra, rincuorata dall'ultima affermazione casalinga, dall'altra ce n'è una chiamata al riscatto dopo lo stop di Pagani. Davanti al proprio pubblico la Virtus Francavilla (a più sei sui nerazzurri in classifica) però si esalta, mettendo in mostra le sue migliori qualità. Lo dicono le prestazioni offerte in questa prima parte di stagione e, soprattutto, i risultati. Nei cinque confronti interni fin qui disputati, l'undici di mister Taurino ha collezionato undici dei quindici punti a disposizione. Tre vittorie e due pareggi, otto reti all'attivo e appena due al passivo. Tre dei gol realizzati, tra l'altro, sono serviti a stendere la capolista Bari. Solo la Virtus, sino ad ora, è riuscita a fermare la corazzata biancorossa, a dimostrazione delle enormi potenzialità di un gruppo che a Pagani, però, ha mostrato anche delle lacune, aspetti negativi sui quali ha lavorato in settimana l'allenatore del Latina Di Donato per provare a fare il colpaccio.

I nerazzurri non hanno mai vinto lontano da casa, l'unica soddisfazione è arrivata alla terza giornata con il punto conquistato ad Avellino e poi solo delusioni, su tutte quelle con Vibonese e Potenza, due trasferte che ancora fanno male contro avversarie che sono in lotta con il Latina per evitare la retrocessione tra i dilettanti. Per quanto concerne l'allarme a centrocampo, viste le assenze per squalifica di Amadio e Barberini, proseguono una serie di prove. Di Donato dovrebbe riconfermare l'assetto con cinque centrocampisti e il più indicato per ricoprire il ruolo di play sembra essere Marcucci. Intanto è stata aperta la vendita dei ticket per la gara che si disputerà domenica alle 17.30: il costo è di 10 (più 1,50 di diritto di prevendita)

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA