Il Latina Calcio 1932 si avvicina alla sfida in trasferta contro la Virtus Francavilla con fiducia anche se non mancano i grattacapi per il tecnico Daniele Di Donato (nella foto).

Le decisioni del giudice sportivo infatti hanno dimezzato la mediana nerazzurra: due turni al play Amadio dopo l'espulsione (decisamente discutibile) rimediata nel finale di gara con la Fidelis Andria e una giornata a Barberini per recidività in ammonizione. Due assenze di una certa rilevanza, anche perché entrambi i calciatori nelle ultime apparizioni avevano dato garanzie all'allenatore e un certo equilibrio alla squadra. Tra l'altro proprio in quel settore di campo i pontini hanno perso Spinozzi, che ora attende di essere operato per ricostruire il legamento crociato del ginocchio sinistro. Cerniera di centrocampo da ricostruire insomma, anche perché ieri Ricci ha rescisso il contratto, in vista del match in Puglia: Marcucci scalpita e potrebbe ricoprire il ruolo di vertice basso, qualora Di Donato intendesse riproporre il 3-5-2.

Come intermedi agirebbero Tessiore, l'uomo ovunque del Latina, e Di Livio, apparso pimpante nel match vinto al Francioni sabato scorso. Con lo spostamento di Tessiore in mezzo, si libererebbe un posto sulla corsia di destra, lì dove andrà a posizionarsi uno tra Teraschi ed Ercolano. Sull'altro versante Nicolao proverà a riconquistare quella maglia da titolare indossata da Atiagli negli ultimi due incontri.

REPARTO OFFENSIVO

In attacco l'unico sicuro di una maglia da titolare è Jefferson, arrivato a quota 3 reti stagionali dopo il colpo di testa vincente con l'Andria. Come sottolineato anche da Di Donato, la condizione del centravanti brasiliano cresce in maniera esponenziale. Poter contare su un punto di riferimento così importante in avanti rappresenta sempre un problema per i difensori avversari e un valore aggiunto per i propri compagni di squadra, consapevoli di potersi appoggiare al numero 79 nei momenti più complicati. Al suo fianco difficilmente ci sarà Rosseti, a forte rischio a causa di un problema muscolare. Di Donato dovrà scegliere, dunque, tra la fisicità di Carletti e la velocità e l'imprevedibilità di Sane o Mascia. Ma attenzione anche all'ipotesi Zini che fino a questo momento non ha avuto ancora l'opportunità di partire titolare. La concentrazione è massima in casa nerazzurra, l'auspicio è quello di riuscire a conquistare punti lontano da casa. Non succede da Avellino, praticamente una vita fa.

