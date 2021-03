Nuova costruzione a Latina di un bar-ristoro, di depositi attrezzi, di coperture di campi da tennis e da paddle con la cubatura che passerà da 821 metri cubi a 8.609 metri cubi. Il tutto nell'ambito nella ristrutturazione di un impianto sportivo già esistente, legittimato con sanatoria in zona H rurale, per cui è necessaria la variante urbanistica - puntuale - al Piano regolatore generale.

Il progetto

Presentato dalla Asd Polisportiva Litoranea di Latina per l'esistente impianto sportivo in via Cioccatelli andrà domani all'esame della commissione Governo del territorio per l'approvazione definitiva. L'intero impianto sportivo - si legge nella relazione tecnica - «è stato legittimato con permesso a costruire a sanatoria nel 2014, per la porzione commerciale e servizi, quattro campi da tennis, campo di calcetto, e fabbricato destinato a locali spogliatoi, comprensivo anche di un fabbricato con porzione residenziale (non oggetto della variante poiché stralciato)». Successivamente, nel 2017, con Dia presentata ai sensi del Piano casa, venivano previsti i lavori di ristrutturazione per l'ampliamento degli spogliatoi e la realizzazione di due pergolati sulla copertura del fabbricato principale e l'eliminazione del campo di calcetto per realizzarne due da paddle.

L'area di intervento

E' composta da 618 metri cubi del fabbricato per il bar-ristoro con spogliatoi e servizi igienici; 203 metri cubi per altri spogliatoi e docce; tre campi da tennis scoperti per 1.944 metri quadri; di nuovo ci sarà una struttura di copertura per 669 metri quadri e 3.317 metri cubi per un campo da tennis; due campi da paddle con nuova struttura di copertura per 530 mq e 4.274 metri cubi; nuovo edificio da destinare a bar-ristoro, di 195 metri cubi (un piano fuori terra, con struttura in legno). Il tutto insiste su un'area di 6.938 mq. La ristrutturazione dell'impianto «è finalizzata al miglioramento e ammodernamento delle strutture esistenti, all'ampliamento e a riqualificare e rivitalizzare la zona. Prevista anche un'area a verde privato e camminamenti di 2.248 mq. In cambio, saranno ceduti al Comune 694 metri quadri per parcheggi e verde e 219 mq per viabilità di accesso.

Andrea Apruzzese

