13 Aprile 2021

di Davide Mancini

Ancora una notte per pensarci su e prendere la decisione migliore per il bene del Latina Calcio 1932 anche se, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere tornato il momento di Raffaele Scudieri. In mattinata è previsto l'incontro decisivo con l'allenatore esonerato lo scorso 17 marzo, solamente tre giorni dopo il ko subito nello scontro diretto con il Monterosi.

Non è durata neppure un mese la gestione Salvatore Ciullo che, tolta l'iniziale illusione di Sassari con la Torres, si è dimostrata fallimentare: tecnicamente, invece di andare avanti, si è registrato un ulteriore passo indietro, tatticamente si è visto poco di nuovo, al netto del disperato tentativo di modificare il sistema di gioco nell'ultima sfida con il Latte Dolce Sassari. E poi i risultati, assolutamente insoddisfacenti: 4 punti in altrettante sfide hanno fatto scivolare i pontini al terzo posto, a -12 dal Monterosi.

Ciullo, chiamato per dare una scossa, non è mai riuscito ad incidere come avrebbe desiderato e ha detto basta, lasciando non senza qualche polemica la panchina del Latina. E adesso, per terminare con dignità, cercando di riconquistare almeno la seconda posizione, si sta ragionando seriamente sul ritorno di Scudieri, l'opzione al momento più probabile. Il tecnico capitolino (ancora sotto contratto) tornerebbe volentieri in una piazza che gli ha dimostrato affetto sin dai primi giorni, stima cresciuta in maniera esponenziale in questi mesi.

Bisognerà però trovare punti di incontro tra società e allenatore. Difficile pensare al momento ad altre strade, anche perché per un trainer lontano dalla realtà nerazzurra sarebbe complicato pensare di dare un l'impulso necessario da qui al 6 giugno.

GARA RINVIATA

Ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità. Il match in programma mercoledì in casa dell'Arzachena è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle problematiche relative al Covid-19 che hanno costretto i sardi a fermarsi. Il club smeraldino non è potuto scendere in campo lo scorso weekend contro il Giugliano e, vista la situazione di emergenza, non lo farà nemmeno contro il Latina. Per i nerazzurri ci sarà così la possibilità di rigenerarsi e guadagnare un po' di tempo in vista della sfida interna di domenica prossima contro il Muravera.

DERBY FEMMINILE

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza per la Women Latina Calcio, caduta nell'esordio contro il Frosinone sul campo della ex Fulgorcavi. La compagine pontina allenata da Jody Franzè ha perso 3-0 contro le ciociare, nonostante un buon primo tempo in cui le padrone di casa hanno colpito un palo clamoroso con Naticchioni. A decidere l'incontro ci hanno pensato Di Duca e Arroquia, quest'ultima grande protagonista con una doppietta.

