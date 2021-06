CALCIO

Bello e convincente, il Latina ha guadagnato con pieno merito l'accesso alla finale play off del girone G di serie D dopo una battaglia durata 120'. Non è arrivato il successo, ma poco importa visto che al Francioni bastava anche un pari nei supplementari per andare a giocarsi l'ultima sfida della stagione. Una prova di forza quella degli uomini di Scudieri che, dopo una partenza col brivido, hanno saputo prendere in mano la situazione giocando con intensità e grande lucidità, creando tanto e concedendo poco. C'è stato parecchio lavoro da fare in fase difensiva, con Esposito, Allegra e Giorgini praticamente insuperabili, aiutati da Barberini e soprattutto Sevieri, padrone della mediana. L'uomo più del Latina, bravo nel legare i reparti e fare da scudo ogni volta che i molossi tentavano l'assalto con gli inserimenti dei centrocampisti. Mastrone e Pompei (scaltro nel guadagnare anche il primo dei due rigori) sono state due spine per l'undici di Cavallaro, riferimenti costanti anche per i tre giocatori offensivi Di Renzo, Sarritzu e Corsetti. Proprio il capitano è stato tra i più propositivi e incisivi, peccato solo per quell'errore al dischetto nel primo tempo che avrebbe potuto rendere più agevole il pomeriggio dei nerazzurri. Un Latina così non si vedeva dal girone d'andata, merito di Scudieri capace di ridare entusiasmo e motivazione ad un gruppo che a cavallo tra marzo ed aprile sembrava essersi smarrito. Per la Nocerina i play off al Francioni restano un tabù, un'amarezza che riporta i rossoneri indietro di otto anni quando furono estromessi alla finalissima play off che valeva la B.

DOMANI IL SAVOIA

Non c'è stato nemmeno il tempo di esultare, il Latina infatti è tornato subito al lavoro in vista dell'atto conclusivo in programma domani alle 17 al Francioni contro il Savoia. Un avversario in salute, l'undici campano ha superato, non senza qualche difficoltà, la Vis Artena realizzando i due gol decisivi solamente negli ultimi minuti di una gara molto tirata. In campionato entrambe hanno fatto valere il fattore campo: all'andata, nel capoluogo pontino, la formazione di Scudieri vinse 2-0 grazie alle reti di Giorgini e Alessandro, mentre al ritorno la squadra di Torre Annunziata si è imposta con il punteggio di 4-3. Si prevede, dunque, una sfida equilibrata tra due formazioni in salute. Il Latina giocherà di nuovo in casa e, come accaduto anche mercoledì, potrà beneficiare di due risultati su tre. Aggiudicarsi i play off non vale la certezza di un passaggio in Lega Pro, ma è sicuramente un'arma in più da sfruttare in ottica ripescaggio. Le nove vincenti dei gironi di serie D, infatti, verranno inserite in una graduatoria in cui conterà non solo il risultato sportivo, ma anche un'altra serie di fattori come ad esempio la storia del club, l'agibilità dell'impianto e la disponibilità economica, ovviamente. E, a quanto pare, il Latina ha tutte le carte in regole per posizionarsi se non al primo posto, ma comunque sul podio delle migliori realtà dilettantistiche, pronte per il grande salto. In caso di ko, i nerazzurri scivolerebbero almeno al decimo posto. Un'ipotesi a cui nessuno oggi vuole pensare.

STADIO E DIRETTA

Come accaduto anche in occasione della semifinale play off, sarà possibile assistere al match sugli spalti del Francioni, con biglietti in vendita ai botteghini dello stadio sino a pochi minuti prima del fischio d'inizio. Per chi non potrà seguirla al Comunale, l'alternativa è la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del club nerazzurro Latina Calcio 1932'.

Davide Mancini

