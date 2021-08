Domenica 22 Agosto 2021, 05:00

Si riaccendono i riflettori, torna in campo il Latina Calcio 1932. Dopo aver lasciato la serie D, i pontini si apprestano stasera a vivere un'anteprima del campionato di Lega Pro. Alle 20 allo stadio Liguori' di Torre del Greco i nerazzurri sfideranno i padroni di casa della Turris nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. Non ci sarà alcun tipo di appello: chi vince va avanti, chi perde è fuori dalla competizione nazionale. Dopo una vera corsa contro il tempo, la squadra allenata da Daniele Di Donato fa le prove generali in vista dell'esordio in serie C in programma domenica prossima, sempre in notturna, contro il Palermo. Alla vigilia della sfida odierna con i campani ha parlato proprio il nuovo allenatore nerazzurro: «Avere pochi giorni per potersi preparare non aiuta, ma devo dire che i ragazzi stanno lavorando bene, la rosa è quasi al completo e daremo il massimo per ottenere un risultato importante. In queste settimane abbiamo avuto modo di giocare solo un test amichevole, adesso invece si fa sul serio contro una squadra di valore. Sarà un banco di prova importante, la sfida con la Turris darà modo ai nostri giocatori di mettere minuti sulle gambe e di iniziare a entrare nel vivo della stagione».

OLTRE LA TATTICA

Di Donato non si sbilancia sul sistema di gioco, ma indica la strada da seguire per fare bene: «Insieme al direttore sportivo stiamo costruendo una squadra che abbia certi requisiti, composta da ragazzi determinati a raggiungere un obiettivo, che hanno voglia di emergere. I numeri lasciano il tempo che trovano, quello che chiedo è di giocare bene a calcio, di essere aggressivi e avere la capacità di attaccare gli spazi. Il gruppo è sereno, peccato aver perso Zini per un problema al ginocchio che si potrà risolvere però nel giro di poche settimane». Ieri mattina, poco prima della conferenza stampa, i tifosi nerazzurri hanno fatto visita alla squadra posizionandosi sugli spalti della ex Fulgorcavi. Cori e fumogeni per dare la giusta carica a tutto il gruppo in vista dell'incontro che apre di fatto la nuova stagione.

LE SCELTE

C'è grande curiosità intorno all'undici titolare chiamato a confrontarsi con la compagine campana. Tra i pali ci sarà Alonzi, difesa a quattro che dovrebbe prevedere Ercolano a destra, Nicolao a sinistra e una coppia centrale formata da Esposito e De Santis. In mezzo al campo con ogni probabilità sarà Marcucci a dettare i tempi di gioco con l'esperto Amadio al suo fianco. Sulla corsie laterali Tessiore da una parte e Rossi dall'altra sembrano essere i favoriti per giocare dal 1', mentre a supporto del baby attaccante Mascia dovrebbe esserci Di Livio. La gara odierna sarà arbitrata da Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Michele Decorato di Cosenza. Il quarto uomo sarà Matteo Centi di Terni.

