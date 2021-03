21 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

Vincere per continuare ad alimentare sogni di promozione e per dimenticare una settimana da incubo.

Il Latina che scende in campo nel pomeriggio a Sassari per sfidare la Torres non ha altre alternative. In Sardegna ci sarà l'esordio sulla panchina dei nerazzurri per Salvatore Ciullo chiamato per sostituire Raffaele Scudieri, esonerato nella serata di mercoledì, poche ore dopo il successo del Monterosi sul campo del Muravera, costato il primato in classifica proprio ai pontini. Sotto di tre punti, ma con una gara in meno da recuperare rispetto alla prima della classe, Corsetti e compagni hanno come unco obiettivo quello di vincerle tutte da qui alla fine. A cominciare dal match delle 14.30 contro un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere: «Ci attende una gara su un campo difficile - ammette mister Ciullo - contro una formazione alla disperata ricerca di punti salvezza. Devo dire che ho visto bene i ragazzi, hanno dimostrato tutta la loro professionalità durante gli allenamenti ed è evidente la volontà di fare bene». Il nuovo tecnico, almeno per la gara con la Torres, sceglie la via della continuità: «Bisogna continuare con l'atteggiamento visto fino a questo momento, è indubbio che il Latina abbia fatto bene trovandosi al secondo posto della classifica e per recuperare terreno serve ancora qualcosina in più. Sappiamo tutti che è un incontro importante, ma c'è ottimismo e desiderio di lottare fino alla fine per conquistare un grande obiettivo». Rispetto a domenica scorsa saranno a disposizione i centrocampisti Barberini (che con ogni probabilità riprenderà posto al centrocampo al fianco di Sevieri) e Bardini. Il match contro la terz'ultima forza del girone G di serie D sarà arbitrato da Marco Sciurello di Seregno, coadiuvato da Salvatore Nicosia di Saronno e Francesco Marazzo di Bergamo. I tifosi nerazzurri potranno seguire la partita che si disputerà allo stadio Vanni Sanna' in diretta (a pagamento) sul profilo Facebook Latina Calcio 1932.

QUI FORMIA

Torna in campo oggi alle 14.30 l'Insieme Formia, atteso dalla trasferta di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator, penultimo nel girone G. Una partita che nasconde parecchie insidie, con i padroni di casa invischiati nell'intricata lotta per la zona calda e i tirrenici, che, reduci da sei pareggi e una sconfitta, puntano a ritrovare i tre punti che mancano dallo scorso 7 febbraio (0-2 sul terreno dell'Afragolese).

L'intento? Avvicinare il sogno play-off distante soltanto cinque lunghezze. «Il periodo di sosta è servito a recuperare le energie psicofisiche che abbiamo speso finora spiega il tecnico Sasà Amato L'obiettivo della salvezza deve essere ancora raggiunto, mancano ancora 12 punti, e quindi affronteremo il Gladiator con lo stesso spirito e atteggiamento di sempre. La nostra forza è un gruppo compatto che si è sempre supportato anche nei momenti negativi e lo ha dimostrato ampiamente anche con le prime della classe». L'ex in campo è il centrale difensivo Ioio, due stagioni e mezza passate con la maglia dei campani. L'emergenza che sta attanagliando l'Insieme Formia sembra non finire mai: assenti, per squalifica, l'esterno difensivo uruguagio Iorio Forestero e i centrocampisti Fatati e Chinappi. A dirigere sarà Enrico Cappai di Cagliari.

Andrea Gionti

Davide Mancini

