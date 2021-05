15 Maggio 2021

di Stefano Urgera

Domani va in scena l'ultimo turno nel girone Blu della serie A2 del basket maschile, almeno per la Benacquista. Latina riceverà (Palabianchini, ore 18) l'Orlandina di Capo d'Orlando in un match che vale solo per i pontini. Il quintetto isolano, infatti, in virtù di 4 gare vinte sulle 5 giocate finora, ha già in tasca la matematica salvezza, mentre Latina, che ha un ruolino esattamente speculare ai siciliani (1 vinta, 4 perse) han necessità di incassare ancora due punticini per salvarsi evitando i play-out. Una vittoria latinense chiuderebbe i giochi, una sconfitta getterebbe nel caos il girone Blu, dove le prime 4 si salvano, ma le ultime 2 dovranno guadagnarsi la salvezza nei play-out. Orlandina e Orzinuovi, con 12 punti, sono salve; Casal Monferrato a 10 quasi. Latina (8 punti) deve vincere domani, Rieti (4) è già condannato al prolungamento mentre san severo, fermo per i protocolli anti Covid, deve recuperare ancora due gare e, in caso di sconfitta Benacquista e doppia vittoria pugliese, supererebbe i nerazzurri condannando Latina ai play-out. Questo, al netto della disposizione 290 della Fip, emanata il 26 marzo scorso, che stabilisce l'omologazione a tavolino col risultato di 0-0 per le gare non giocate per i protocolli Covid, qualora non ci fossero i tempi tecnici per effettuare i recuperi.

CIAK SI GIOCA

Ci sarà tempo per discutere e ragionare, ma domani le chiacchiere staranno a zero e si dovrà giocare per vincere: «Ci attende l'ultima partita di questa seconda fase, denominata a Orologio - sottolinea il diesse della Benacquista, Sergio Tricarico - si tratta di una sfida decisiva. La squadra è chiamata a dare una forte prova di carattere e di cuore per poter raggiungere l'obiettivo della permanenza in Serie A2, senza dover disputare i play-out. Nell'ultimo periodo alcune assenze ci hanno limitato in questo difficile percorso, ma rammaricarsi per quanto accaduto non serve. È necessario stringere i denti, rimanere coesi e scendere sul parquet con il piglio giusto, pronti a lottare strenuamente per conquistare i due punti che valgono un'intera stagione e dimostrare di avere carattere e riscattare le non belle prestazioni delle ultime gare». Le assenze saranno come sempre pesantissime: il pivot Abdel Fall è out per il resto della stagione per una frattura alla mano, mentre Gabriele Benetti e Marco Passera (affaticamento) andranno in panchina, ma saranno valutati all'ultimo momento.

Gara da vincere comunque quindi, anche perché è appurato che la salvezza si dovrà conquistare sul campo. La Fip ha ribadito un paio di giorni fa, nella persona del presidente Gianni Petrucci, che non ci sarà alcun blocco delle retrocessioni, tutto a difesa di una delibera dogmatica dello scorso anno, emanata quando non si pensava che la stagione sarebbe stata condizionata così pesantemente dal Covid.

