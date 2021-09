Martedì 21 Settembre 2021, 05:03

CALCIO

Un altro punto pesante, ottenuto con merito, contro una delle big del girone C di Lega Pro. Il Latina Calcio 1932 sta facendo strada, seppur a piccoli passi, nella sua nuova avventura tra i professionisti. Dopo il pari di Avellino, ancora una volta i nerazzurri hanno dimostrato carattere recuperando l'iniziale svantaggio contro il Foggia grazie al penalty (che ha fatto arrabbiare Zeman) trasformato da Tessiore.

Per la seconda volta in due gare, la formazione nerazzurra ha calciato un rigore sotto curva nord, andando a segno. C'era riuscito Carletti, sbloccando la gara con la Paganese due settimane fa, mentre il centrocampista tuttofare si è dimostrato freddo nei minuti conclusivi della sfida con i pugliesi, regalando una bella gioia ai 2.000 sostenitori nerazzurri presenti sugli spalti. Paradossalmente però, il Latina ha mostrato il meglio di sé nei primi 45 minuti di gioco, nei quali ha saputo creare diverse difficoltà al Foggia, con il demerito di non concretizzare almeno una delle quattro nitide occasioni da gol costruite.

La giornata storta di Carletti e Rosseti sotto porta e qualche imprecisione di troppo nell'ultimo passaggio hanno salvato il Foggia che, al primo affondo, ha avuto la bravura di fare centro con Ferrante. Ma è proprio in quel momento che i nerazzurri hanno iniziato a costruire il percorso che li ha portati poi al meritato pari. Gli uomini di mister Di Donato sono stati caparbi nell'attraversare la tempesta, vedi gran parte della ripresa dominata dai rossoneri, evitando di imbarcare altra acqua per poi, con gli innesti giusti, trovare la quiete con la rete dell'1-1 al tramonto del match.

SOSTITUZIONI

I cambi appunto. La profondità della rosa ha fatto la differenza, cinque sostituzioni che hanno permesso al Latina di dare fondo a nuove energie e soluzioni per scardinare il muro eretto nella seconda frazione dal Foggia. Teraschi, subentrato a Erolano, ha avuto un ottimo impatto sulla gara, dimostrandosi molto disinvolto in fase difensiva e attento quando il possesso era in mano ai pugliesi. Il rientro di Marcucci per uno stanchissimo Spinozzi, ha ridato freschezza e lucidità ad una mediana costretta a fare i conti con gli insistenti inserimenti dei centrocampisti avversari. Poi, con l'ingresso di Rossi largo a sinistra, libero di attaccare ogni spazio a sua disposizione, oltre alla velocità di Mascia e Sane in attacco, i padroni di casa sono riusciti a eliminare i riferimenti al Foggia che a poco a poco ha iniziato a perdere la bussola, fino a commettere l'ingenuità che è costata il cartellino rosso a Martino e il pari dei pontini. Negli istanti finali, con maggiore attenzione e malizia, sarebbe potuto arrivare anche il gol vittoria che avrebbe lanciato in classifica il Latina a ridosso delle prime posizioni.

Dopo quattro giornate, si naviga in acque calme a quota 5, nel bel mezzo della graduatoria. Non male per chi ha iniziato la preparazione poco più di un mese fa e, come sottolineato in conferenza stampa dal vice tecnico Daniele Bedetti, ha a disposizione una buona dose di talento ancora da mettere in mostra. Magari già a partire dalla prossima sfida, quando i pontini faranno visita al Taranto reduce dalla sconfitta subita a Pagani.

Davide Mancini

